自由廣場》江主席得振作 別淪第三大黨

◎ 凌博志

大選過後，武漢病毒襲台，政府民間合力抗毒，全民聚焦防疫成效，國民黨補選黨主席這件事被撂在一邊。日前立委江啟臣在只有三成五投票率的補選中低調勝出，沒有驚動政壇，也未在社會激起一絲漣漪。

一月十一日敗選後，黨主席吳敦義下台，重要幹部也跟著走人，國民黨頓失黨中央，在七嘴八舌中跳出來代理主席的林榮德無籍籍之名，本來任務只有兩件，一是檢討大選敗因，二是補選黨主席，但，前者檢討的結果是根本不用檢討，後者辦是辦了，江郝也宣布參選，但無端跑出馬、朱、吳（斯懷）、葉（毓蘭）等多位豬隊友不斷在防疫作戰中說三道四，胡亂插花，害黨的支持度掉到史上最低的十二．五趴，這時還有誰鳥你選什麼黨主席？

論者有謂，搞垮國民黨的除了最大戰犯吳敦義外，就是「黃復興」和「國瑜黨」，兩個參選人既不敢檢討黃復興，還異口同聲要堅持「挺韓抗罷」，只敢和稀泥，不敢捋虎鬚，根本是臭味相投，不思長進。其實這是黨的長痛，也是身為黨員的尷尬，任憑是誰，想登主席大位，沒有黃復興點頭，簡直是棉被店失火─免彈（談），韓粉組合的國瑜黨和黃復興本是二合一，不與妥協，同樣是此路不通，江郝在競逐中不敢，也不能說真話，原因不點自明。

江啟臣年輕又有高學歷，形象看似不差，但講起話來要死不活，老氣橫秋，活脫脫就是黨國老醬缸泡出來的溫吞貨，敢出來扛一個家產被抄、根底空虛、幹部離心離德、年輕黨員出走、迷失基本價值，又不接台灣地氣的政黨，算是膽子夠大。但一無班底，二無錢糧，三無想法，四無願景，想去撼動已經牢不可破的深藍結構，甚或對抗歪纏爛打、不辯是非的韓黨鐵粉，進行實質而有效力的改革，恐怕是螞蟻撼樹，力有未逮。

話雖如此，高民調、高支持度的執政黨也須有人制衡，民眾黨正在虎視眈眈，國民黨可得振作，別淪落為第三大黨，讓共產黨一直笑你們「爛泥扶不上牆」！

（作者曾任高雄地檢署檢察長）

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