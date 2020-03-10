自由廣場》誰說台灣是弱者

◎ 黃天麟

中國國民黨不分區立委吳斯懷在立法院發言質疑蔡總統挑釁中國，搬出孟子對齊宣王的談話：「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。」引發各界砲轟，吳斯懷辯稱「我們畢竟是弱者」回應。國軍出現如此看衰自己國軍的退役將領，令人嘆息。

「畢竟台灣是弱者」是過去台海悲觀論者及投降主義常引用的詞彙，以此告誡國人保持智慧，不要在中美爭霸中選邊。

「台灣是弱者」嗎？七十多年來台灣一直都在中國「統一祖國」的口號下生存下來，台灣之所以能生存，證明「台灣絕不是弱者」。蔣氏父子治台並未以小事大，對中國採取的是強硬的「三不政策」，即使如此，北京對台灣就是無可奈何。是的，若以土地、人口言，台灣比起中國是小國，但不是弱者。台灣其實不小，而後有支持者，不然北京何不發動攻台大作戰武力攻克台灣，何需祭出政策來討好台灣青年與台商？因為台灣小而不弱，以ＧＤＰ言台灣在世界排名第二十一，台灣出口商品排名十八，都擠入製造、貿易大國之列。

所謂「強」、「弱」不能以單項軍力來論輸贏。一國之文化、國民水準、價值觀、經濟力及政治力都是構成一國強弱的準繩。如台灣的民主自由制度是「強」項，世界自由評比台灣以九十三分列二十六名，所以自由的台灣在很多場合都獲得自由世界的支持。我國ＩＴ產業半導體在許多產品中執世界牛耳，歐、美、日誰都不希望這些產業落入中共極權國家之下，「這」也是台灣不「弱」的原因。

二月九日、十日中國解放軍舉行海空實戰演習，軍機繞台巡航，一度飛越海峽中線，還派出中國殲十一「鎖定」我F-16。緊接著就是連續幾天美軍派出空中與海上兵力航行台灣周邊海空領域作為回應。美軍有何必要立刻做出反應展示護台之決心？因為台灣在美國全球戰略上太重要了。直言直說吧，台灣有美國的支撐，台灣還會是「弱者」嗎？中美在第一島鏈的軍事對峙型態越來越檯面化，對美國的「國安」言，第一島鏈之堅守是「戰爭與和平」之選擇，而要守住第一島鏈，台灣在軍事地理上越形重要。

中美科技戰是中美爭霸戰之一環，也傳出美國將限縮對華為公司半導體零件之供應，台積電又是華為最大的零件供應者，美國在這一方面亦需要台灣的合作，「有求於台」的台灣怎能是「弱者」？

覺醒吧，吳斯懷！蔣氏父子若地下有知必揮舞枴杖，大喊：「吳斯懷！莊敬自強！」

吳斯懷委員，現在您是人民的代表，不要自我矮化。不挑釁，但也不應卑躬屈膝。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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