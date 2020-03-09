社論》兩岸關係回不去了？

一方面密切交流，另一方面卻又日漸加深猜忌、敵意的兩岸關係，在武漢肺炎疫情爆發後，更加漸行漸遠，藍營名嘴發出「兩岸關係回不去了」的警語，雖然是由親中立場出發，意在傾向中國、質疑台灣，但兩岸未來的發展確實可能「回不去了」。政府對疫情的不同作為，彰顯背後代表的價值觀、制度建構的分歧，兩岸的日漸疏離，即肇因於彼此之間本質上的隔閡、疏離，這些歧異並非所謂「兩岸同是中國人」、「兩岸一家親」之類的訴求可以化解彌合的。換言之，兩岸關係如何發展，決定於價值觀、文化與制度的歧異，跟奠基於血統論的民族主義與歷史淵源說並沒有關聯。

防疫的重點在確保人民的生命安全，因此它是一個高度專業的公共衛生課題，以人為本的終極關懷，是民主國家共通的政策與作為，絕不會有哪個民主政體把政治考量與操作當成最高原則，凌駕專業，只為了達成抗疫之外的政治目的。西方民主國家如此，台灣的抗疫機制亦復如是，但是共產中國的一切作為卻完全與民主自由、人權的普世標準背離，令人匪夷所思。因而，當民主國家正在以醫學公衛專業建立防疫體系，以降低人民生命財產所受到的衝擊之際，中共政權卻以政治掛帥，忙於啟動宣傳機器為黨與習近平塑造英明偉大的形象，並且宣揚義和團式的防疫措施，以激勵民族自信心，企圖洗雪病毒起源國的恥辱，甚至塗脂抹粉，高唱中國為了抗疫所做的犧牲奉獻，似乎是在替世界承受災難。尤其，加大言論管制力道，打壓揭穿疫情真相與批判言論，宣傳正能量、暖新聞，達成維穩的目的。易言之，統治機器全力造神，宣傳抗疫神話，意圖打造一個現代版的阿Ｑ帝國。

中國的抗疫摻雜各種複雜的政治、心理情結，主要涉及政權保衛戰與民族自信心，故而任何民主國家的正常防疫作為，往往會踩到中國人最脆弱的心理底層，打破所謂的玻璃心，進而引發中共的情緒性反彈與抨擊。由此角度解讀才能了解為何中國一再於台灣禁止口罩出口、堅持撤僑包機的醫療專業原則、禁止中國籍人士入境，甚至對比日韓對中國捐贈防疫物資等，借題發揮，大作文章，將台灣戴上「以疫謀獨」的大帽子；也企圖塑造美國是製造病毒的元凶，並要求世人感謝中國。

事實上，中國對外界特別是台灣的批判，乃是由政治角度出發，其違反專業、不符合實情之處，也就禁不起檢驗。有關禁止口罩出口，採實名制配額販售，乃是台灣防疫提前部署的重要措施，初期雖然造成民眾的不便與怨言，但產能快速擴增，以及民眾無法囤積之後，口罩荒已大為紓解，不日即可滿足民眾需求。台灣的口罩政策績效卓著，已被泰、韓、法、德、俄等國仿效，並且獲得國際媒體的肯定，其之成功殆無疑義。如此好的做法，只有在疫情蔓延之際猶不忘操弄政治的中國，才能假反台獨之名大肆批判，無理取鬧至極，幾乎淪為笑談。其次，台商包機爭議，本就是單純的公衛議題，我方要求嚴格的檢疫標準程序、弱勢優先及考量防疫能量等原則，有次序的撤回我在武漢的台商，乃符合專業的做法，也是各國撤僑的共通準則，而且橫濱模式也證明其之可行性，但中共卻百般阻撓，不肯妥協，反將責任推卸予台灣。

中國的「大國戰疫」與其說是一場保障人民身家安全的抗疫作戰，毋寧為一場攸關政權存亡的宣傳戰。造神、凸顯民族主義，以及攻擊假想敵的做法，完全顛覆民主自由國家的文明原則。此一現象印證了中國近年在物質建設上雖有大幅成長，但是文明與民主價值的建構卻付之闕如。對比之下，台灣四百多年來，歷經殖民統治、兩蔣的戒嚴體制，再因民主改革、本土化的進展，已然超越了歷史的宿命論與種族的血統論，形成一個民主的生命共同體。總之，兩岸之間的歧異與矛盾是本質性的，離心力大於統合的力量；而中國意圖強迫台灣接受統一，無異要台灣人拋棄民主自由的進步價值，倒退回戒嚴時代，這才是兩岸關係回不去的癥結！

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