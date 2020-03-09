自由廣場》被外交綁架的日本防疫

◎ 陳永昌

武漢肺炎疫情延燒不止，日、中兩國政府五日正式宣佈：延後中國國家主席習近平四月國是訪問日程，待東京夏季奧運後秋季再成行。就在同一天時隔三小時後，日本政府預告加強邊境管制措施，自週一取消中國與南韓兩國人民簽證效力。日本前駐中國大使宮本雄二曾經說過：「對日本來說，中國問題無論在任何時代，都是重要的內政問題，也是外交課題」。誠哉斯言，安倍晉三政府處理習近平訪日安排時瞻前顧後，投鼠忌器情況下，應對疫情蔓延進退失據，不僅付出龐大社會成本，也賠上內閣本身民意支持度。

台灣是自二月六日起全面禁止中客來台，美國、歐盟與紐澳等國也多自從二月初起即加強對中國籍人士邊境管制，日本足足晚了一個月以上時間，日本民眾普遍認為為時已晚，錯失防疫提前部署黃金時間。背後原因，除了牽涉到農曆春節前後超過九十萬名中國觀光客帶來龐大消費力，對日本各地旅遊業和零售業的影響巨大之外，當然就是基於外交上的政治考量，安倍內閣不願破壞兩國關係得之不易的轉暖回溫蜜月期，一旦因為源自中國武漢的肺炎疫情推遲習近平訪問行程，勢必會讓北京當局格外感到沒面子。

二○一二年底，安倍晉三再度重掌政權組閣，日本政府國有化收購釣魚台爭議方興未艾，翌（二○一三）年，中國劃定東海防空識別區，納入釣魚台附近水域，兩國戰機與船艦追逐或衝突事件頻傳，緊繃情勢一觸即發。該年十二月，安倍晉三前往參拜靖國神社，進一步讓兩國關係從此陷入谷底。歷經「政冷經冷」到「政冷經熱」低潮，習近平以最高規格國賓身份訪問日本，被視為德仁天皇登基令和新時代外交大戲，係時隔十二年後繼胡錦濤二○○八年訪日後的首次，兩國政府希望通過此行彰顯兩國關係改善，達成安倍晉三一再強調建構「日中關係新時代」，是其明年即將卸任所留下的重要政治遺產之一。

對於北京當局來說，貿易戰煙硝未散，美中兩強長期對峙已成定局，不得不盡棄前嫌回頭修好美國重要盟邦日本。而自毛澤東與日本前首相田中角榮於一九七二年簽署宣布邦交正常化的《日中聯合聲明》以來，中共歷代領導人任內均有發表雙邊關係重要政治文件，當然不能獨缺習近平沒有。北京當局先是主動透露此行準備簽署「第五份政治文件」意向，又放出風聲習近平將當面邀請德仁天皇訪問中國。只是明仁上皇當年訪問中國「被利用」殷鑒不遠，安倍內閣要當心重蹈覆轍。

明仁上皇夫婦於一九九二年十月訪問中國，是兩國交流交往一千五百年來第一位也是唯一踏上中國領土的日本天皇。時值八九年六四天安門事件後，中國前外長錢其琛在其回憶錄《外交十記》中坦承：日本是中國突破西方制裁的「最佳突破口」，對打破西方對華制裁起了積極作用，象徵意義大大超出中日雙邊關係範圍。英國《金融時報》北京分社前社長馬利德在《謀算：亞洲大局與全球主宰之爭》一書則指出：明仁上皇被當成「政治人質」，是北京當局暗中破壞西方制裁的赤裸裸詭計。當年負責一手策劃的前日本交流協會台北事務所所長池田維（時任日本外務省亞洲局長）事後憤怒指出：「傷害了日本人的國民情感，對中國的親切感一下子冷卻了」。

安倍內閣亡羊補牢強化邊境管制並延後習近平國是，能不能紓緩日本民眾「不安倍增」民怨，及時挽救搖搖欲墜的東京夏季奧運，將是決定政權存續的關鍵。

（作者為民間企業專業經理人）

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