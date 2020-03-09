自由廣場》習近平未發賀電 江啟臣利多

◎ 劉復華

江啟臣當選中國國民黨主席，按往例，中國共產黨中央委員會總書記習近平都會向新任國民黨主席致賀電，這次還沒有。江啟臣說，賀電與否都不會影響他推動改革的腳步，也說他的當選不僅給台灣社會一個新的想像，也給陸方一個新的想像。

如果江啟臣這種氣魄持續下去，徹底撕掉國民黨「親共」標籤，並且順利化解黨內兩岸買辦之流的杯葛，那麼，在民進黨執政包袱，選民喜新厭舊，以及鐘擺效應之下，二○二四國民黨重掌政權指日可待。所以說，習近平不發賀電，反而讓江啟臣更能獲得台灣主流民意的力挺，更有揮灑空間。

猶記得補選政見發表會上，江啟臣提到九二共識有點舊了，現在的年輕人未必認同。他主張尊重台灣民主，兩岸關係任何調整，都需爭取台灣民意授權。講得真好！九二從來就沒有「一中各表」共識，連習近平今年初都惡狠狠的明白說了。幸好國民黨選出江啟臣，老實講出不「反智」的話，不像那些老人們一天到晚巴望中南海摸摸頭、給糖吃，盡講些自爽自欺的一中各表，終究騙不過人民，當然下台。

（作者為眷村子弟，桃園市民）

兩大課題 考驗江主席

◎ 施喻琁

立法委員江啟臣當選國民黨黨主席。江啟臣要如何像二○○八年當時的蔡英文主席將民進黨從谷底帶起般，帶領歷經兩次總統大選敗選的國民黨重返執政，端視以下兩大課題：

首先是青年參政課題。猶記筆者在立法院黨團擔任國會助理期間，有幾位國民黨立委助理曾不約而同說道「國民黨論資排輩文化扼殺青年參政空間」，可見相較於民進黨廣開青年參政管道而言，國民黨尚未完成世代交替，也難怪國民黨青年部主任被身邊朋友笑白癡才會加入國民黨，以及江啟臣會感嘆「國民黨是老人黨」。因此，如何回應年輕黨員的期待、如何解決人才斷層問題，將是江啟臣上任後首要改革面向。

其次是對中國政策課題。蔡英文總統在二○二○年總統大選大贏韓國瑜二六○萬票，國民黨在敗選檢討報告中指出「兩岸論述失靈」是七大原因之一。的確，由於國民黨無視台灣認同已進入國家認同階段，台灣和中國是兩個不同的國家，故當中國國家主席習近平在告台灣同胞書發表四十週年紀念會上，明確指出九二共識就是一國兩制，以及之後的香港反送中運動興起時，國民黨沒有適時調整「九二共識」兩岸論述，難怪會激起年輕選民和首投族強烈的亡國感，導致慘敗。

中國黨報《人民日報》在二○二○年二月十一日刊文批判國民黨：假如國民黨變成「翻版民進黨」，還有競爭優勢嗎？台灣要這樣的政黨何用？殊不知國民黨唯有揚棄統一是選項、九二共識一中各表，轉而堅持台灣和中國是兩個不同國家，未來大選將沒有統獨議題，各個本土政黨間針對經濟、財政、教育、交通等政策進行辯論，才能站穩競爭基礎。在習近平此次未發出賀電之際，江啟臣不如就徹底翻轉國民黨兩岸論述，甚至和民進黨合作進行「台灣認同」修憲，革新及打造國民黨為新本土政黨，不是更好嗎？

（作者現任高中人事主任，彰化縣民）

還是要看下一任黨主席

◎ 張惠和

中國國民黨黨主席補選結果，受整體投票率偏低和世代交替浪潮的影響，由江啟臣勝出。其實不算意外，因為選前已經有一些中生代如連勝文等表態支持，加上郝龍斌沒有意願參選總統，不如江啟臣的明日之星態勢，遂告敗選。

然而不管是郝龍斌或江啟臣出線，都無關二○二四年的大局，甚至也不影響二○二二年的縣市長選舉，因為這次黨主席的任期只到明年五月二十日，對於縣市長選舉提名布局影響有限，還是要看明年的黨主席選舉結果由誰出任。

期待江啟臣能夠帶領國民黨走向本土化，否則如果不懂民意，恐怕也只能繼續當在野黨。二○一六、二○二○年，兩次的總統、立委選舉，國民黨都遭逢大挫敗，失敗的原因固然很多，但是，偏離台灣大多數人對於主權獨立的想法，應是關鍵。長久以來，台灣大多數人的認知是，台灣是一個國家，現在的名字是中華民國。因此，國民黨所謂堅決反台獨的說法，顯然和現在極大多數人的認知有很大差距。若持續如此，未來國民黨要贏得大選，恐怕是難如登天。

（作者為退休公務人員，新北市民）

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