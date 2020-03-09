自由共和國》蘭雨靜／遙遠的故鄉、中華民國 是個「意識形態」下的空洞故鄉

蘭雨靜／中國境內人士

在中國，曾經有個朝代（政權）稱為「中華民國」，創立於一九一一年，於一九四九年，被中共滅亡，是個非常短命的朝代。中華民國被中共逐出中國後，流亡到台灣。在蔣介石領導下，誓言「反攻大陸，消滅中共」。那已是七十餘年前的事。

蔣介石已去世四十五年，但是中華民國還存在。中華民國雖還存在，但是，它早已放棄「反攻大陸」。不但不想「消滅中共」，甚至，變成「親共」。所以，一九一一年創立的中華民國，實際上，已不復存在。

一月二十日，聯合報報導說，準副總統賴清德接受廣播節目專訪時，表示一九一一年創立的那個中華民國已經不存在，經過一百多年的歷史，中華民國已經在台灣；然而，有超過一千多個讀者，投書謾罵賴清德，說，賴清德要消滅中華民國。聯合報報導引述得非常清楚，賴清德說，老中華民國在台灣新生。為什麼他們要誣賴賴清德？這是一個非常奇怪的「意識形態」現象。

首先，大家都知道，目前在台灣熱中於「中華民國」的，大多是老一代的人，尤其是「外省第一代」。他們熱中的中華民國是原產大陸的「老中華民國」，而不是因為，新生的中華民國是可以和台灣結合在一起的，所以，他們不要。馬英九，最近不是公開說了嗎，「台灣的國名是中華民國，而不是中華民國台灣」。

去年，劉家昌控馬英九八大罪，認為都是他消滅了中華民國。事實上，「中華民國」還依然存在。大選前電視辯論會，韓國瑜不談政見而高喊「中華民國萬歲」等等，都顯示他們的中華民國情懷有多深。

這種情懷，看似在表示愛國情操，其實不然。台灣，這個國家，國號雖為中華民國，但是，不分國內或外國，通常都說是「台灣」，好比，說「美國」而不說「美洲合眾國」一樣。現在台灣最大公約的國名全文是「中華民國台灣」。把招牌和土地結合在起，符合客觀的現況。

「外省第一代」的故鄉是在大陸，他們的來台，並非出於「自願」，而是，身不由己克服國民黨的流亡到台灣來。懷鄉情之深是可以理解的。但是，「反攻大陸」時代早已過去，他們隨時可以返鄉，卻不返鄉留在台灣。可見，他們認為，寶島台灣是「安居樂業」理想之地。然而，他們還是不認同台灣，說「我是中國人，不是台灣人」。甚至，有人聽到「台灣」二字都會感冒發燒。

媒體人趙少康屬於「會感冒發燒」的外省人。最近他公開說，他兒子都自稱「台灣人」，說時，語氣帶有些哀愁。這種狀況，當然不止趙家。自從總統大選後，台灣非常流行一句話叫「世代交代」或「世代替代」。主要指的是，外省一家小家庭裡，既有中國人，也有台灣人，實質上，小小的聯合國。

同時，近來，常聽外省二、三代談說，雖然，祖父、父親輩說他們是「中國人」，但是，我成長在台灣，大陸的故鄉是圓或扁的都完全不知道，因此，我自認，自己是屬於「台灣人」。顯然，世代之間的「意識」是有滿大的封閉。

所謂「外省」，包括的省份非常多。北方人和南方人不一定合得來，上海人和四川人不一定合得來。但是，以「中華民國」為潛意識的「故鄉」。他們皆有同感，可以結合在一起。因此，無論是哪一省的老一代人，都喚「中華民國」來紓解懷鄉情。

如此，中華民國的故鄉，等於已經消失無蹤跡。所以，中華民國在原產地的中國早已不存在。中共把它清除得一乾二淨，甚至是「民國」二字都不讓你說。民國的現實，是個無家可歸的「國」，是個有名而無實的「國」，只是一塊招牌而已。唯有它跟台灣結合在一起時，它才會具有「國」的意義。國家的構成三要素是，土地、人民和政府。中華民國這塊招牌，如果不跟台灣這塊土地結合在一起，它不具「國」的要素，唯有結合在一起才會有。

因此，馬英九說，「台灣的國名，是中華民國，而不是中華民國台灣」，是胡說之言。

外省老一代的懷鄉情轉化為高喚「中華民國萬歲」，以滿足自我感覺良好。但是，這個遙遠的故鄉早已經消失，它的新家鄉是在台灣。經歷時代的變遷，應該讓幻想走入歷史，開始面對現實，高喚「中華民國台灣萬歲」才是。不是嗎！

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