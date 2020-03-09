自由共和國》余杰／錦衣衛治國：中央政法委取代中宣部

兩名戴著口罩的中共黨員，在北京街頭擔任安全檢查員。（法新社檔案照）

余杰／旅美華裔人權作家

中國國家主席習近平二日率領大批官員，前往北京中國人民解放軍軍事醫學科學院，視察武漢肺炎疫苗研發工作。（歐新社檔案照）

習近平在二月二十三日的講話中說：「我們改進和加強對外宣傳，運用多種形式在國際輿論場及時發聲，講好中國抗疫故事，及時揭露一些別有用心的人污衊抹黑、造謠生事的言行，為疫情防控營造了良好輿論氛圍。」習近平講話之後那半天時間，官方發布的疫情實時追蹤顯示，新確診人數和新死亡人數都歸零了︱︱真是厲害了，習皇帝和習大聖！中共公布的疫情數字，不能用統計學來判斷，只能用政治學來測度。

在習近平講話前五天的二月十八日，中央政法委下達了一份名為《關於加強對政法系統依法防控疫情、維護安全穩定先進典型宣傳工作的通知》文件，要求所有媒體遵循習近平的指示，「加大先進典型的宣傳力度，進一步弘揚正氣、激勵鬥志、激發社會正能量」。《通知》中詳細寫道，「要深入挖掘動人事蹟和鮮活事例，推出更多有溫度、有淚點、有人情味的『暖新聞』」，要讓一線執法者「忠誠無畏、無私奉獻、可歌可泣的形象更加鮮明」。《通知》還特別提到善用新媒體平台微博、微信、抖音、快手的重要性。

《通知》下達之後，真實反映民情的報導立即全都被「和諧」。一位前線記者感受到了肅殺的氣氛：「二○○九年新疆發生『七五』事件的時候，我也遇過類似的狀況……但沒有像現在這麼嚴。」

耐人尋味的是，對媒體下達「死命令」的，不是中宣部，而是中央政法委，顯示中宣部已經不再擁有宣傳口的決策權，而由中央政法委取而代之。這是一場中共權力機構內部靜悄悄的權力轉移，乃至「軟性政變」。這個權勢轉移表明，習近平連宣傳部都不信任，只信任中央政法委，也就是他自己所說的「刀把子」。他派遣到湖北和武漢撲滅疫情的官員，都是政法系統的「習家軍」，疫情沒有撲滅，先撲滅真相。

早在有「政法沙皇」之稱的周永康垮台之際，有不少中國知識份子和民眾歡呼雀躍，似乎奸臣落馬，從此天下太平。我是差點被周永康的走卒毆打致死的受害者，我卻沒有絲毫的樂觀想法。周永康雖然倒掉了，只要政法委的體制不變，政法委統轄公安、法院和檢察院，將「三權合一」，中國的法律就是「非法之法」，中國的執法就是「知法犯法」。果然，習近平迅速提出血淋淋的「刀把子」之說，政法系統更成為一個只聽黨魁指揮的、「針插不進，水潑不進」的獨立王國，對公民社會和異議人士的打壓更加殘暴。

政法委發話，各種「暖新聞」便熱氣騰騰地出爐：媽媽是護士，上「前線」救護病人去了，剛出生二十天的雙胞胎開口問父親：「媽媽到哪裡去了？」共產中國的嬰孩真是個個天賦異稟，比哪吒三太子還冰雪聰明，出生二十天就能開口說話。一張當警察的丈夫與當醫生的太太隔著玻璃伸手相對、彼此鼓勵的「催淚」照片風靡天下，細心的讀者卻發現，那個太太原來是漢子裝扮的，口罩沒有掩住全部的鬍鬚。甘肅替前往武漢支援的女醫護人員剃光頭，上海則給前往武漢支援的女醫護人員注射黃體酮以推遲生理週期︱︱而且全都是「自願」的。這樣的報導，豈不是驚天地、泣鬼神？

然而，我沒有被中國的「暖新聞」所感動，我偏偏被這則小小的資訊所感動：一位朋友上網求買口罩，見一羅馬尼亞商人聲明口罩只賣給香港人、不賣給中國人，好奇心起，特致函問原因，並獲回覆。覆函原文是英文，謹翻譯如下：「僕嘗生活於共產制度之下，商店貨架空空如也現象，如在目前，亦深知望貨架興歎之苦。猶記當年見辱於一群低能統治者，聽其指揮，聽其命令，所感所受固不足為外人道。無數往事不堪回首，與其稱為『回憶』，不如說是慘痛經歷。當然，時代今已不同，唯僕仍深佩港人之為自由奮鬥，故口罩只賣予港人。」不是過來人，說不出這樣的話。我雖非港人，我亦為之淚下。那些被香港黑警殺害的數百名手足的生命，重如泰山；那些高唱「沒有共產黨，就沒有新中國」而在武漢肺炎中死去的中國人的生命，輕如鴻毛。

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