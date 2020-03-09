高教展望》數學滿級分連2年飆高／薛富盛提3策 改革學測命題設計

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年大學學測數學科滿級分人數逾一萬四千人、創歷年紀錄，試題不具鑑別度的批評聲浪造成大考中心主任張茂桂請辭。大考中心董事長、中興大學校長薛富盛則提出改革三箭，包括落實命題難易度比例題數、提高大考題庫佔題比例、加強行政責任制。

薛富盛指出，學測原僅是能力檢測指標，但因一般學生升大學的主要管道申請入學以學測分數為重要依據，讓學測題目設計備受矚目。

他表示，學測舉辦多年，考題穩定性及鑑別度仍值得肯定，但今年數學單科滿級分人數暴衝，且連續兩年滿級分人數上飆，確應重新檢視各環節，確保明年學測讓考生能力得以客觀展現。

題數太少、難易比未落實

他點出命題問題，包括數學題數太少及題目難易度比例未落實。現行數學科僅考二十題，相較其他考科題數偏少，考生錯一題結果就天差地遠，造成考生「錯不得」的巨大壓力，未來數學科考題是否增加，值得斟酌。

薛富盛也說，原本各科考題難易度有分級及分配一定比例，但今年數學科二十多題，竟僅有一題達到「難題標準」，未落實題目難易度比例，更需檢討。

大考題庫佔比7成再提高

此外，大考中心自行研發題庫多年，依以往經驗，題庫品質穩定，題目可靠度高。目前題目設計有七成題目出自題庫，另試題小組命題佔三成，建議再提高大考中心題庫佔比，也讓試題小組的命題委員壓力舒緩。

落實行政責任制、加強監督

薛富盛說，原大考中心主任張茂桂任內根據一○八課綱推動一一一學年考招新制，貢獻很多，請辭後董事會須在六個月內選出新主任，目前也有人推薦人選，藉此事件，未來也須更落實行政責任制度建立，除貫徹命題規範，更要確實加強監督每個環節。

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