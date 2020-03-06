新聞線上》武漢肺炎的民主危機

記者陳杉榮

武漢肺炎疫情擴大，這場人類和病毒的戰役預期還會持續，病毒不僅威脅這一代人的健康和生命，疫情也會改變人們的生活習慣和生存法則，甚至改寫人類文明的發展軌跡，現有自由民主和集權專制的政治制度都會受衝擊。這同時是一場民主的危機，不要輕蔑中國政府抗擊疫情所祭出的各種專制手段，民主國家對於疫情防控的最終效能為何，誰能率先研發出疫苗，毋寧才受到最大的關注。

中國共產黨的專制體制，不用定期改選，不用面對選民，掌權者享有很多的方便，當武漢肺炎疫情擴散的消息隱瞞不住，連「厲害的黨」也控制不了病毒後，這個人口最多的集權專制國家，立即下令「武漢封城」，一個一千一百萬人口的超大都會很有效率的「被封鎖」，哪有民主國家可以這麼幹的？專制的中國就可以。有沒有成效？當然有！

北京當局抗擊疫情，中國的醫護人員賣力防疫，血淚交織感人的故事很多，中國人民因為政府無能無情，遺恨人間的故事也在九州大地層出不窮。為了避免疫情危及政權，北京下令總動員，國家機器通通出籠，拉起社會控制網，誰敢擅自揭發真相，公安上門，微信封號，黨掌控輿論，官媒一片歌功頌德，連「世界欠中國一個感謝」都說得出口，人權和自由都成了統治者的祭品。

新冠病毒正在全球蔓延，韓國和義大利等疫情嚴重的國家怎麼收治病患，如何防範疫情擴散，成了和中國的對照組，萬一美國和歐盟疫情擴散，將面臨更多的不確定。疫情荼毒人類之外，民主和集權，處置和效能，會受到討論，受害的人們會不會選擇認同專制？這是民主的危機。

台灣位在中國的旁邊，面臨多重的挑戰，除了中國武力侵略併吞的風險提高，在防疫作為上，台灣也是民主國家的標竿之一。目前政府的防疫尚稱差強人意，但這是一條長路，敵人和病毒一直在尋找縫隙和破口，所幸台灣今年的大選並未出現政黨輪替的局面，蘇貞昌內閣持續穩健的推動政策，陳時中部長冷靜嚴謹的對應得宜，以正能量排除了馬英九、柯文哲，還有部分在野黨立委的干擾，「讓專業的來」成為防疫的主旋律。

另一個干擾防疫的挑戰來自於假訊息，以中國網路製造為大本營的假訊息意圖混淆視聽，煽惑人心，八成真二成假、三成假七成真的假訊息最近又在泛藍群組興風作浪，不只針對台灣民進黨政府，還對準民主龍頭美國，十足的政治圖謀。若不能即時闢謠、斷然處置，將是蠶食民主體制的另類病毒，衍生另一種民主的危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法