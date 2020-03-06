自由廣場》深思醫療給付與薪資制度變革

◎ 沈麗娟

二○一九台灣的健康照護體系被國際商業雜誌「CEOWORLD」評比為全球第一，在我們引以為傲的世界第一背後，是許多醫療人員的付出與奉獻，現今面對新冠病毒疫情，更顯醫療人員承擔的壓力、風險與沉重的工作負擔。日前新聞報導，新加坡政府宣布全體高層官員、國會議員、資深公務員減薪，所有前線醫護人員則可以獲得相當於一個月薪水金額的獎金，可見新加坡政府對醫療人員的體恤與肯定。

從歷年的健保耗用金額可見國人的醫療需求逐年攀升，面對老年化社會的來臨，已可預期醫療照護需求將更急劇增加。然而近年各大醫院醫療人力招募困難與留任不易，卻是日漸棘手的問題。以藥師職類來說，藥師可以選擇到錢多事少離家近的診所或社區藥局執業，為何要留在工作量大、風險高的醫院工作？倘若追求錢多事少離家近的觀念成為醫療人員從業的主流思考，那麼不免令人擔心的是，台灣引以為傲的醫療成就是否得以維繫？

這兩天新聞不斷報導市立聯醫醫療人員集體離職的訊息，雖然市府說明這是正常年後轉職，但試問為何醫療機構未能留住最重要的醫療人力與人才，而且讓轉職成為常態？長期的人力短缺已經是各類型醫院共同面對的事實，不是醫院不願意招人，而是招不到人。各醫院也不斷提高醫療人員的薪資，作為招人的利器，公立醫院的非公職醫療人員，因不受公務人員薪資框架的限制，還可以往上調整，以便與私立醫院競爭，反倒公立醫院的公職人員調整薪水受到限制，如何留住人才。

醫療人力的流失，不外是工作壓力、醫療風險等，而薪資待遇或許更是根本的問題。以市立聯醫等公立醫療機構為例，公職醫療人員給薪須依循公務人員薪資給與標準，即使是公立醫療機構作業基金醫療人員，也因衡平公職薪資而受限。在此嚴謹的給薪框架，當現今外在環境快速變動，就業市場多樣，給薪充滿彈性的競爭下，在人力招募及人才留任更顯困難。

醫療人員的辛勞眾所肯定，在賦予職責，期待共體時艱與奉獻的同時，在疫情的挑戰下，是該深思醫療給付與薪資制度變革的時機了。

（作者為台灣大學藥學專業學院院長）

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