自由廣場》（金恒煒專欄）從「小明」事件到「黃安」條款

儘管中國將「武漢肺炎」命名為「新冠肺炎」，世衛組織取名為COVID-19，但是台灣從官方到民間到媒體抵死不從，依然沿用「武漢肺炎」，原因並非台灣不屬於世衛組織的會員，也不只是「世」衛已成「中」衛，最重要的是，「武漢肺炎」才是符合事實的正確名詞。

西諺說，叫起來像鴨子、走起來像鴨子，那就是鴨子。確實，所謂「新冠肺炎」起源於中國武漢（無論源於武漢野味市場或武漢生化實驗室P4），確診人數、死亡人數都高不可攀；稱「武漢肺炎」沒有歧視問題，不過如實反映事實而已。日本自民黨議員山田宏就表示：「因新型病毒起自中國武漢，請容我稱之為武漢肺炎」。

武漢肺炎肆虐中國，甚至禍殃全球，不僅戳破中國「大國興起」的假話，《華爾街日報》甚至用「亞洲病夫」貼在中國額頭上。相反的，防疫上的成效，台灣與中國畛域分明。重要的是，武漢肺炎讓台灣人民切膚體驗與中國淪肌浹髓的不同，不但在政治體制上，而且在文明程度上；從而使抽象的「命運共同體」之說，落實在日用生活之中。從「小明」事件到「黃安」條款，台灣正一步一腳印地走出自我認同的歷史之路。台灣歷史的轉折，竟然出於武漢肺炎，不能不說是命運的弔詭。

「小明們與黃安們」成為健保修法的對象，固然出於健保資源的考量，但法意的背後，則蘊有國家與國民意識。「小明事件」標誌台灣「國家」意識的摶成，「一開始國籍是可以選擇的，沒有選擇台灣的國籍，那現在就必須要自己安排、自己承擔」。「黃安條款」則是「國民」意識的鞏固，藝人黃安長年住在中國，年賺千萬，卻用最低價付健保費，享受台灣健保福利，且公然羞辱台灣、替中國當局當看門狗；修法的重要性在解決黃安們與中國人「享有健保資源」的不正義與不公平，一併杜絕馬英九任內大幅放寬中國人納保資格的後門。健保費用區別的嚴肅意義是，黃安們與中國人同屬一國。從國民到國家，都有嶄新定義。

武漢肺炎蔓延之際，「台灣民意基金會」最新民調出爐，自認台灣人的高達八十三．二％，中國認同及雙重認同的只剩一成；展現了台灣人的集體意志，凸顯了台灣與中國「一邊一國」的截然迥異。「小明」與「黃安」問題拖到現在才堂而皇之的拿出來論列，是時候了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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