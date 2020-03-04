自由廣場》美中對峙 燒向媒體

◎ 陳永昌

美國國務卿龐皮歐宣布，對《新華社》等五家派駐美國中國官方媒體機構實施人員上限，從現有一六○人減少到一百人，刪減幅度高達四十％，在此同時，並限制所有持外媒簽證赴美國的中國記者的居留日期。美中兩強全面對峙結構下，繼貿易戰與科技戰之後，溢堤效應進一步延伸至媒體新戰線。

事實上，這五家中國官媒兩週前才被美國國務院根據《外國使館法》指定為「外國使團」，視同中國官方機構的延伸，屬於政府掌控下宣傳部門一部分，而並非獨立新聞機構，必須與中國駐美使領館接受相同待遇限制，其中包含必須交出職員名單與個人資料，並依法申報財產，非經許可不得購地置產等等；是繼美國司法部二○一八年要求《新華社》等官媒，根據《外國代理人登記法案》註冊登記為「外國代理人」後，再一次加強對中國官媒透明度的監督，讓這些身披新聞記者外衣但實質上肩負蒐集官方情報任務的工作人員所作所為進一步攤在陽光下。

削減中國官媒駐美員額不免讓人聯想是川普政府「加倍奉還」反制措施，為報復北京當局日前吊銷三名《華爾街日報》駐北京記者簽證，為西方媒體在中國採訪自由爭取更多制衡的籌碼。不過，回顧一連串限縮並削弱中國駐外官媒公信力的過程，媒體戰線本質上是美中兩強角力逐步升級外溢的縮影，《華爾街日報》上那篇《中國是真正的東亞病夫》文章只是引爆的導火線，華盛頓當局出手整治不過是時間點早晚的事！

彭博通訊社報導，此項決策係由白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）主導。擁有《華爾街日報》等西方主流媒體派駐北京記者七年經歷的他，曾因報導中國貪腐案件被毆打與逮捕，親身感受過北京當局對媒體審查和新聞自由的威脅。他曾經表示：在中國的壓抑經歷點燃了他心中的愛國主義，令他對自己的國家有了更深刻的理解，因為「在中國的生活可以告訴你，一個非民主的國家能對它的公民做些什麼」，促成他毅然決然以卅二歲高齡加入海軍陸戰隊，埋下日後被拔擢成為川普政府國安智囊的種子。公認是新生代鷹派代表性人物的他，打出驅逐駐美中國記者這手好牌，其實一點都不讓人意外。

（作者為民間企業經理人）

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