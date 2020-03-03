自由廣場》（北社評論 ）紀念228 拒絕黨國鷹犬綁架國家

◎ 曾建元

促轉工作千頭萬緒，正因昔日黨國罪行罄竹難書。

隨著民主化的進程和時間的推移遞嬗，立足於本土，認同憲政民主價值的新時代台灣人，已經逐漸超越歷史觀、政治立場和族群身分的差異，而能夠從人道、人權和公平正義的高度來面對和反省黨國的錯誤，更在今年初的全國大選中，阻擋了國民黨和極端保守主義的復辟，讓本土政權繼續完全執政，也為蔡英文排除了最大的政治障礙，不必再瞻前顧後，放手全力促成轉型正義的實現，至少讓加害者與加害者體制受到歷史的審判，還給受難者和台灣社會一個公道。

二二八的平反問題，著重的是國家的不法與其責任。無可否認，二二八事件中確實存在流氓藉端生事以及迫害外省民眾的情事，但國軍登陸後的戒嚴和清鄉綏靖，已經針對當時民間的刑事不法案件作出處理，對暴徒完成制裁。然而，黨國和軍警對於無辜民眾的鎮壓和掠奪，卻在黨國恐怖統治的目的下，長期受到包庇和變相鼓勵。這就是二二八和白色恐怖問題的根本，也是至今往後我們必須持續追求個案平反和永久紀念的理由。

促進轉型正義委員會在政治檔案清查的過程中，遭遇到許多阻礙，政治檔案在移交促轉會之始，被原屬機關重新設定保密期限，最是荒謬。林宅血案、陳文成命案、江南案、美麗島案、孫立人郭廷亮案等等具備指標性意義的重大冤案，是蔡英文總統意志的最大考驗，而具體表現在國家安全局對永久機密檔案解密與否的作為。我們心知肚明，當中涉及黨國內部特務家法高於國法的陰暗傳統和恐怖機制。而在民主的時代，我們要求超過三十年的國家檔案，除了基於法定事由和比例原則，否則自當毫無理由全部攤在陽光下。

以重大案件作為前導，創造慣例，尋常百姓的冤屈才有昭雪的機會。國人不必擔心真相與和解的追求會破壞國家團結，破壞國家團結的是那一幫不知悔改的黨國鷹犬餘孽。在未來的一個月，從國安局的作為中，我們可以看到哪一個部門、哪一個官員是全民的公敵。台灣的歷史、族群的和解和國家的新生，絕不容許受到綁架。

（作者為台灣北社副社長、中央大學客家語文暨社會科學系兼任副教授）

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