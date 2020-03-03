自由廣場》趁著疫情 重新檢討健保納保資格

◎ 陳亭妃

全世界最強的美國雖遠離病原中國一萬餘公里，又有全球最大太平洋來阻隔保護，但遭遇這武漢肺炎新冠狀病毒侵襲，應對也是捉襟見肘。如美國禦疫N95口罩均不夠，因此川普總統在推特暢言不排除要撤回在中國的3M生產工廠回國來自救。事實上，如果美國民眾自行前往醫院進行該肺炎篩檢費用一人一次，達三千二百多美元，雖有保險支付一半，但對民眾而言約需自付額五萬新台幣，若再論其染煞確診治療費用則逾千萬元以上，連美國也受不了救治之沉重負擔，更何況其他國力不足者恐更招架不住，正如南亞某近三億人島國無確診案例，即疑因連篩檢的費用也付不起所致。

由去年美國聯邦政府健保網站資料可看出，一般民眾住院三天需耗近百萬新台幣；呼叫救護車送病患到醫院也是每公里約一千美元索費，交通費約占醫療總支出可達三成，當美國人聽到台灣有些無賴可每天叩救護車當成計程車來通勤就診又不用自付費用，或出國多時到處染病又可積病回台免費就診、全民健保對絕大多數病症均有付費，都以為台灣是天堂嗎？

武漢血友病童在第一次包機被蓄意留下，我們政府還熱臉貼其冷屁股千里送百餘萬元藥劑給他，未得感激反遭其配合病原國冷嘲熱諷；再加上不少自中國返國確診病患隱匿不報與居家自我管理卻「到處亂跑要死大家一起死」的行徑，讓我們數十年苦守台灣建設、每月繳納健保費，反而得到「養老鼠咬布袋」，相信社會必有公論。

此次疫災，讓諸多亂象顯現。由於資源極有限，台灣有必要來檢討這浮濫健保給付、任何人均可加入與萬病均可納保的荒唐制度，讓確實有需要的國民才能全民健保。至於基本病症外的雜病，就以個人保險或專案社會救助來覆蓋，如此才能讓健保公正長久永續經營。倘若任其再浮濫惡化，只要中國高幹富商來台加入全民健保，不用一兵一卒，屆時只要自由行即可拖垮台灣！

（作者為現任立委）

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