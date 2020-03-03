自由廣場》「疫」起找到了自己

◎ 林文彬

報載南韓「新天地教會」爆發嚴重感染，二十多萬信徒須隔離採檢，已成南韓重大防疫破口，教主李萬熙被以「過失殺人罪」法辦。相對他先前辯說，是魔鬼考驗他們的快速壯大。現在，他也已下跪道歉。

「疫」情「全球化」之際，我們是否從中「疫」起找到了自己？

這個問題在世界各地都一樣，是祖先創造了宗教，但現在我們卻忘記了祖先的初衷，跟著宗教憨憨遶。作為世人之一，我們如何看待自己、看待祖先的樣貌、了解宗教的本質，和恢復我們自己的主體性。

起初，台灣中央和地方不同調性，官方和民間不同觀點。中央官方就怕疫情因宗教的群聚效應而失控，但地方民間則認為人醫不行，就要靠媽祖神威來醫。

而且遶境初估可振興上億的商機，醫理和神威形成了一場人、神的拉鋸戰，到底是理性戰勝感性，還是感性戰勝理性。

正當大家屏息以待之際，大甲媽、白沙屯媽的執事者都異口同聲地直說，「延期」。後頭還不忘補上一句，「媽祖慈悲啦！」尤其，董事長顏清標在信眾要求擲筊的聲浪中，他清楚地婉拒說，「媽祖若准我們去，怎麼辦？」意思是明知道不可為，或明知道可為，就自己決定了嘛！就不用再麻煩媽祖了嘛！

整個事件天佑台灣，大家都鬆了一口氣。在理性與感性的折衝之間，我們更照見了台灣人的智慧。

這場人神交戰的勝利不是人或神，也不是武漢肺炎，而是人找到了自己的主體性─當家作主。這才是台灣共同的勝利，一起找到了自己。

（作者為雲林縣議員）

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