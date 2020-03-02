自由廣場》中正紀念堂應改為台灣忠烈祠

◎ 王克雄

二月廿八日總統府發言人丁允恭表示，中正紀念堂未來去威權化轉型相關規劃，目前正在由行政院研議中，相信會向國人提出符合人民期盼、落實轉型正義，同時也促進社會和解、國家團結的方案。這是依照「促進轉型正義條例」第五條的規定：「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」

在台北巿大直有座「國民革命忠烈祠」，裡面主要供奉約四十萬名的國民革命軍。我們應該瞭解國民革命軍是中國國民黨在一九二四年師法蘇聯共產黨軍事制度創設之國民黨的軍隊。這個國民革命軍參與北伐，經過抗日戰爭與國共內戰，直到行憲前夕於一九四七年十二月廿四日才改為國家的部隊，國民革命軍才結束。一九四七年在台灣的二二八大屠殺也就是國民革命軍所為。將來台灣的國軍保衛台灣及抗拒中國的侵略，有一些將士會殉職，我們必須以最尊崇的方式來供奉他們，讓勇敢的國軍知道他們的犧牲是有價值，台灣人民永遠會紀念。如果把他們供奉在國民革命忠烈祠，實在不恰當，說不定半夜中國軍和台灣軍起來打仗。

我們建議把中正紀念堂改為台灣忠烈祠。中正紀念堂是中國式的莊嚴建築，並不適合紀念台灣人為民主與自由的奮鬥，改做忠烈祠比較恰當。那裡是台北市少有的寬廣綠地，也必須保留。將來遇到政黨輪替，忠烈祠也比較不會被更改回來。這個在台北市中心、總統府前，有寬廣的綠地及已經建好的紀念堂，實在是最美好的台灣忠烈祠，來紀念為國捐軀的台灣勇士。

（作者為美國台灣研究院發起人之一）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法