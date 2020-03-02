自由共和國》蕭新煌／看國民黨選敗後的再一次改革契機

國民黨主席候選人郝龍斌（左）、江啟臣（右）日前出席109年中國國民黨主席補選政見說明會，會後握手致意。（資料照）

蕭新煌／總統府資政

我在二○一四年底九合一地方選舉國民黨大敗後，在自由時報的專訪中，明白指出「國民黨無改革派，選民唾棄」。這是我長期觀察國民黨政治權力結構和運作所得到的結論。五年後的今天，目睹二○一六年總統、立委大選（敗）、二○一八年九合一地方選舉（勝）和二○二○年總統、立委大選（敗），國民黨兩敗一勝經驗後，我仍然相信我的判斷沒有錯，那就是國民黨真的沒有「本土改革派」，也沒有真的「年輕改革派」！

在李登輝掌權下的國民黨權力結構曾被期待能真的培養一批以台籍為主的本土派菁英，能逐漸將「少數統治」的「中國國民黨」轉型成為「多數統治」的「台灣國民黨」。遺憾的是，見諸過去四分之一世紀以來的事證，這批為數大概在十位上下的台籍高層國民黨權力菁英，完全無心或無能以落實權力和心態本土化的「本土派」自許，只淪為只不過是一群附庸在國民黨黨國權力體制下，只知一味爭權奪利，毫無作為的「台灣派系」而已。更令人痛心的是，當年做為國民黨高官的台籍政客，竟有不少背叛了李登輝，完全捨棄真正的「本土意識」和有膽識的「黨內改革心態」。如今回首，上面這些為數大概十人左右的國民黨本土派，雖然幾乎都快全數凋零或退場，但似乎仍被黨內當成「既得利益」的護身符。如今放眼看去，國民黨的高層也就沒有一個可以稱得上是台籍身分有本土認同的「資深」改革派。

國民黨身為百年老黨，退守台灣迄今也超過七十年，經歷八○年代的台灣民主改革風潮的洗禮，卻沒有把握時代的契機，進行內部的大改造。不只上面提到的少數台籍本土派無力展現改革力量，也曾有一票外省菁英被期許是改革派，結果他們卻最後淪為脫黨成立新黨的反動派。所以，過去的國民黨就讓我們只目睹到「附庸派」和「反動派」權力資源互鬥，卻無大鳴大放的在理念、方向上的改革競爭。

因此在上述現行權力結構中完全缺乏台籍或外省籍的「改革派」的遺緒「基因」成份的困境下，二○二○年敗選後的再一次改造驅力會從哪裡出現？其成功機率又為何？

從二○○○年國民黨在台掌權五十多年，第一次下台開始，就有來自內部改革的訴求。以後每次敗選，就有一次改革呼籲；如今已經過了好幾次的契機，但後來就沒有一次真的落實，也就都斷送那一個轉機。

我觀察自二○○○年以來，這二十年的國民黨幾次改革契機，也依俗都來所謂「年輕改革派」鳴槍。然而是各自發聲，提出不同的沉痛改造建言，卻因無集體行動最後都不了了之。當年在第一次政黨輪替後，強出頭的「年輕改革者」，如今也都一個個早已忘了當年的改革壯志。不僅如此，他們反而變成了舊結構的一部分。看來實在令人不勝唏噓。這回答了我上面提的第一個問題的前半段：到目前為止，國民黨內部真的是很難產生所謂的「改革派」！

一如所料，國民黨在二○二○年大選輸了之後，改革之聲再起。兩位主席補選候選人郝龍斌和江啟臣在日前的政見說明會上各抒己見。這兩位以「救黨」目標自許，但似乎又是來自黨內舊結構（一是黃復興黨部舊勢力，一是國民黨在地方的派系）的政治人物，能真的把握這又一次的改革契機嗎？從郝、江兩人的出身和他們過去在黨內的表現並不令人樂觀。

如果再從他們在政見會上所提出的「改革論述」，又會讓人為之振奮嗎？從政見會的發言來看，郝、江的改革宏論，大致都集中在三個方向，一是人才的交替和年輕化，二是黨內菁英被視為中國「買辦」的印象問題，三是黨的兩岸新論述。我同意這是國民黨必須面對的三個大哉問，更是立即要有答案的嚴肅考題。

總體說來，郝、江看到的問題都差不多，也知道問題在哪裡，但怎麼著手大改造，兩人似乎不是欲言又止，就是不敢說得太清楚。以黨內人才年輕化而言，兩人就不敢直言要一些大老不要在台灣干預黨務，在中國繼續爭做中共的在台買辦。他們也不太敢說要學民進黨一樣，提供更多機會給優秀年輕人參政。在黨部組織改造上，江啟臣也誤將「政黨組織」看成一般「企業組織」。郝一面說一定要世代交替，卻另一面還沒做就怕變成政治鬥爭。

郝、江兩人看來都有意改變中國政策的論述。江說「九二共識」有點舊，應在黨內辯論求解套，卻又不敢批判中國將「九二共識」導向一國兩制。郝說要徹底改變黨內的親中立場，卻還是說不出怎麼做才能展現「不親中」的國民黨黨格。兩人更是始終不敢、也不知該如何區別和看待中華民國（名）和台灣（實），所以只能從兩人嘴裡一再說「堅持中華民國」、「反對台灣」（郝），或是「反對法理台獨」、「我們已經是一個獨立的國家」（江）。

不過，有趣的是兩人都不約而同地會舉出民進黨做為他們「論述」或「領導治理」的引用例子和對象。這倒是罕見，也許這是現在國民黨改革的一個契機：向民進黨學習或許可以提高落實改革的機率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法