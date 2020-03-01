自由廣場》發現團結的台灣

◎ 何華國

台灣自一九九六年總統直選以來，人民對於國家認同出現分歧，是個不爭的事實。二十多年來，台灣一直被認為是個分裂的社會、分裂的國家，作為台灣的子民也的確飽受困擾。然而，自從一月二十三日武漢封城，新冠肺炎疫情潘朵拉的盒子一打開，台灣人民為了自己身家性命的安全，幾乎上下一心，支持「防疫優先」的理念，我們才發現台灣是可以真正團結在一起的。

最近台灣的團結，我們可以從下列六個方面，清楚的發現。

一、口罩之亂迅速平息。 武漢肺炎疫情爆發的第一時間，行政院長蘇貞昌除決定快速增產口罩外，並禁止口罩外銷一個月。不料卻引來少部分藝人的惡聲指責。加上初期口罩供應量的確不足，遂有實名制購買口罩之舉。所幸，國人多能共體時艱，民眾已不再為購買口罩而恐慌。

二、包機撤僑原則獲得認同。台灣首次從武漢撤僑，雖屈從中共派出東方航空執行任務，但卻紕漏連連。回台人員的名單和陸委會要求登機的名單除有很大的出入外，且出現確診病患而引發爭議。等到在協商第二次包機時，衛福部長陳時中特別強調，包機返台名單第一必須弱勢優先，第二防疫優先，第三要確定名單，第四是量力而為。在這些原則下，我方即堅持須由台灣派出包機及相關防疫、檢疫人員，才能確保防疫工作的完善。在我方和中共協商角力的過程，國內雖有出現「人道」應先於「防疫」的聲音，但究竟絕大多數台灣人還是站在「防疫優先」這一邊，顯現出台灣人團結抗疫的決心。

三、政治人物風涼話起不了作用。日前政府禁止非中華民國籍的陸配子女入境政策，官司纏身的前總統馬英九向蔡英文總統喊話：「不要讓民粹輾壓人權，歧視凌駕人道。」行政院長蘇貞昌回應，嗆政治人物應多點體諒、少點風涼話。正當武漢肺炎疫情擴散，馬英九頻頻指指點點，發表意見，不僅遭「抗煞英雄」葉金川點名閉嘴，更遭昔日下屬楊志良嘲諷「不適合當總統」。可見防疫當前，大家心中只有台灣的安危，不會隨著政治人物為刷存在感，而隨風起舞。

四、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》迅速立法。此一特別條例草案，行政院是在二月二十日院會通過，立法院二十五日三讀通過，總統又在同日公布實施。這個特別條例立法的效率，真的十分驚人。這也顯示，面對武漢肺炎疫情，不分朝野，台灣人民同心合力，積極抗疫的意志。

五、宮廟遶境進香的展延。台灣每年三月之後，各地媽祖廟都會舉辦遶境進香的盛會。參與民眾其人數更可能高達數十萬、百萬不等。像這樣大量民眾近距離接觸的場合，在武漢肺炎疫情正在升溫的當下，不只令台灣醫界憂心忡忡，更令絕大多數國人惶恐不安。所幸，各地宮廟的領導人起先雖有不得不辦的壓力，但在大家同心關切下，都作了遶境進香延期辦理的決定。這真的是台灣人團結的具體表徵。

六、網路負面訊息的消散。台灣大選過後，隨著發生武漢肺炎疫情，原本經常充斥網路社交媒體有關台灣的虛假負面訊息，幾乎突然銷聲匿跡。如果有的話，也都是來自對岸五毛的貼文。可見台灣人在面對武漢肺炎疫情，對製造或轉傳負面訊息，已不感興趣。為了防疫、抗疫，台灣人似乎更加團結凝聚了。

近日台灣民意基金會公布最新二月份全國民調。在中國武漢肺炎疫情爆發背景下，台灣人民族認同飆升到八十三．二％，是一九九一年以來的歷史新高點。就因為台灣人目前空前的團結，難怪引起中共的恐懼與焦慮，頻頻放話誣指台灣「以疫謀獨」。相信團結的台灣，不只可戰勝武漢肺炎病毒的肆虐，更可成功扼制境外惡毒政治勢力的入侵。

（作者為嘉義大學退休教授）

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