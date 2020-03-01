自由廣場》院內感染 全責護理不能拖

◎ 周照芳

貴報二十八日A3報導「看護遊走醫院 恐成防疫破口」，二十九日接續報導武漢肺炎（COVID-19）國內首見院內感染，讓本人想起「國恥」往事。

ＳＡＲＳ流傳期間，很多醫院都收治ＳＡＲＳ病患，尤其是台北市的台大醫院及台北市立聯合醫院的和平及陽明院區。當時，世界衛生組織（ＷＨＯ）派遣五位感染控制專家來台了解及關心疫情，美國疾病管制局 （ＣＤＣ）也派遣三位感控專家來台。他們想要了解ＳＡＲＳ是怎麼樣的傳染病，台灣的狀況及醫療照護的過程與結果。

當時，衛生署指定疾管局蘇益仁局長帶領ＷＨＯ專家，醫院評鑑暨醫療品質策進會副執行長（本人）帶領美國ＣＤＣ專家，參觀醫院。之後，他們共同提出一個大問題：「醫院怎麼會讓非專業的家屬來負責照護病人，為難家屬並且影響照護品質？醫院沒有負全責照護病人，反而把責任推給家屬。」

ＣＤＣ代表中的一位男護理師，他很認真的觀察，看出各醫院的隔離室數目不足，很多負壓不夠標準。而所有專家都認為病房閒雜人太多，像菜市場！影響環境及感控品質。

這也難怪！先進國家都實施全責護理（Total nursing care），由護理師及其帶領的護理佐理員（護佐Nurse assistant, NA），負責照護病人。因此雖然ＷＨＯ及ＣＤＣ專家團隊參觀後，都覺得台灣醫療水準已經很好，但病房護理工作大部分交由外行的家屬執行，實在不可思議。他們直言，為什麼台灣沒有實施全責護理？也擔心我們的院內感染很難控制。果然，很快的新聞報導陽明醫院有八位看護感染到ＳＡＲＳ，家屬也有多位被感染。被封院的和平醫院，無辜家屬及看護被感染就更嚴重。

面對外國專家的批評及嘲笑台灣沒有實施全責護理，蘇益仁局長和我都覺得是「國恥」。當時蘇局長還答應幫助推動全責護理，他要向署長報告。

新冠肺炎疫情發展至今，終於爆發院內感染，本人再度呼籲政府，儘速推動全責護理友善照護，改善醫院護理及院內感控的品質，以杜絕防疫破口。

（作者為前醫策會副執行長）

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