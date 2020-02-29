自由廣場》佛朗哥·蔣介石·蔡政府

◎ 劉振乾

推動轉型正義，最重要的是「政府內部」要有共識，然而如今官僚與教育體系裡仍有「蔣公」時代的遺毒猶存，因而無法有齊一的共識與做法，因此蔡政權推動轉型正義就有事倍功半的遺憾，應考慮借鏡西班牙。

二○○四年大選，由西班牙社會工黨（ＰＳＯＥ，中道左派）獲勝。二○○五年制定《歷史記憶法》。二○○七年根據歷史記憶法第二十條第一項規定，在撒拉曼加設立「歷史記憶文書中心」（ＣＤＭＨ）。二○一一年政權輪替，由中道右派的西班牙國民黨執政，該黨雖然對於轉型正義不太積極，但是在二○一四年仍然有約合台幣六．三億元預算供ＣＤＭＨ使用（ＣＤＭＨ第一年，即二○○八年，有約合台幣十五億元之多的預算）。

佛朗哥（Francisco Franco）是一九三九至一九七五年在西班牙實施獨裁的政治強人，逝世多年後其遷葬問題一直是西班牙社會的重大爭議，類似台灣「中正紀念堂」的轉型問題。二○一七年五月十一日，西班牙議會通過將佛朗哥遺骸遷出紀念西班牙內戰而設的「烈士谷」。二○一九年二月，要求佛朗哥家族尋覓新墓地。同年十月二十四日，佛朗哥遺骸終於遷至馬德里公墓。西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）表示，這是民主的最大勝利，「停止向獨裁者致敬，是我們沒有內戰創傷和佛朗哥時代人民的義務。」

回看二○○七年《歷史記憶法》生效時，這項法案遭眾多西班牙人民挑戰與批評，有人認為會分裂西班牙社會，但是最後一座佛朗哥的公開銅像仍於二○○八年十二月拆除。反觀台灣，只是要拆除校園內的「蔣公銅像」就處處受阻，台、西差異實在無法言語形容。

蔡政權在第二任任期應該硬起來，該修法補強之處就要做，然後依法辦理，落實轉型正義。佛朗哥遺骸遷葬，西班牙辦得到，台灣中正紀念堂轉型豈可龜縮不前？

（作者為台電退休工程師，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法