自由廣場》228與武肺，誰之過？

◎ 李筱峰

戒嚴末期，台灣人開始挺身要追談二二八事件的歷史，國民黨統治當局只好把釀成二二八的原因歸咎於「台灣人受日本奴化教育」和「受共匪蠱惑」的影響。

近年來，台灣內部有一小撮認同專制中國的中國人，也開始為二二八的歷史翻案，但不敢得罪對岸的主子，以前「受共匪蠱惑」之說不講了，但竟然可以把二二八事件說成是「日本人的陰謀」。日本早就離開台灣一年半了，日本竟然有能力在離開台灣之前設計陰謀，好讓一年半後爆發二二八事件（這簡直是在吹噓日本的厲害）？

數年前，馬英九也承認當年確實有「官逼民反」的現象，但近年這群在台中國人竟然可以將二二八事件說成是「民逼官反」，錯的是「暴民」鬧事。他們忘了一年多前這群「暴民」還在迎接「祖國」，慶祝「光復」。

要反駁他們的謬論很簡單，只要問：既然二二八事件是日本的陰謀，是「民逼官反」，為何國民黨一直掩蓋二二八的歷史那麼久，不許人民談論？是在幫日本掩飾罪行嗎？是擔心「暴民」的「惡行」昭彰嗎？

中國人為何老是學不會自我反省？老是顛倒是非而不知其自害？

看看這次中國武漢肺炎疫情，疫情源自武漢，殃及全球。但是中國的媒體（說「媒體」是好聽，其實是「中共傳聲筒」）竟然可以說成他們中國才是真正的「受害人」！！！！（這種因果顛倒、是非錯亂的話講得出來，多加幾個驚嘆號！！）

中國人真的永遠學不會自我反省嗎？永遠都是錯在別人嗎？我看也不全然如此。拙著《二二八前後中國知識人的見證》裡面收集的史料，全都是當時中國知識份子的良心見證。今天武漢肺炎疫情之中，也有少數人挺身出來批判中共當局，甚至因此有人支持香港獨立、台灣獨立、西藏獨立，別受中國拖累。只怕他們講完真話之後就消失了！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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