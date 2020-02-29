自由廣場》這不僅是他的低級口誤

◎ 林子堯

二十八日，韓國瑜上任高雄市長後「第一次」出席二二八事件追思紀念會，他竟然在致詞時將二二八事件講成八二三，又將二二八事件參與者之一謝雪紅講成王雪紅。這種連續的「低級口誤」，出現在如此嚴肅的哀思場合，令人難以想像！

問題出在韓國瑜沒有照稿致詞，而是以類似即興演說的方式談話，已經足以凸顯他對二二八、對白色恐怖歷史事件的不熟悉與不尊重，更不要說若非已經面臨罷免危機，他極可能仍會像去年一樣缺席。

事實上，韓國瑜發言的場地，不單是高雄市二二八事件紀念公園，其正對面更是前高雄市政府所在地，現為高雄歷史博物館。這棟建築，正是高雄市二二八事件被慘烈屠殺的第一現場，許多議員與法政界菁英殞命於此，受難者可考者有五、六十人。韓國瑜在這樣肅穆沉重的場合，以及在歷史深刻傷痛印記的建築物前，用這樣輕忽的態度致詞，難道這是國民黨「光復」高雄勝利的傲慢嗎？

這個低級口誤事件告訴我們，如果不正視歷史的重要性，不在每年對二二八、白色恐怖進行檢討，不能好好正視諸如「中正廟」聳立於首都市中心的荒謬，那麼二二八與白恐的記憶，將在世代之中逐漸淡去，下一個「韓國瑜」就可以繼續利用割裂的歷史來重現「韓流」浪潮，利用紅色勢力的襄助在民主內部顛覆民主！

所以，這不僅僅是韓國瑜的低級口誤，更是台灣集體記憶的危機。

（作者為台灣大學國發所碩士生，高雄市民）

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