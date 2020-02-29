自由廣場》韓國瑜真懂簡吉？

◎ 吳義德

認識故簡吉老師，是二○一○年受簡吉兒子簡明仁邀請參加《簡吉與台灣農民運動展》至今。他很關心故鄉鳳山蔗農，第一次蔗農事件的原由，正是他見到學生課外還要下田勞動，面黃飢瘦，無法正常學習。相較之下，自己當教員只是「領月俸的盜賊」，因此辭去教職，開始為農民的權益奔走。

二○一八年十一月十七日，高雄鳳山國小設立簡吉紀念館，向簡吉老師致敬。二○一八年十一月二十四日，衛武營也演出舞台劇《簡吉奏鳴曲》，刻劃簡吉和陳何夫婦的故事，追念一個跨越時代的農民運動領袖。

在《從大眾出發》一書中曾紀載，簡明仁與王永慶之女王雪齡交往時，王永慶知道他是白色恐怖受難者子弟，不但沒有阻止來往，還說：「這樣家庭出身的孩子，能吃苦、肯努力，一定是好丈夫。」

昨天高雄市長韓國瑜參加二二八事件追思紀念，花了好幾分鐘講述簡吉的故事，Wecare高雄發起人尹立質疑說，以韓國瑜的程度，絕不可能了解簡吉在那個時代深沉的意義，質疑是「中聯辦給的稿」。筆者認為此推論相當合邏輯，或許韓市長最近看了一些簡吉的資訊？

筆者是彰化人，簡吉最要好的同志，正是彰化二林的李應章醫生。他是鄉村醫生，行醫多年後，發現台灣人的真正病因是飢餓貧困，因此帶領二林蔗農起來反抗殖民政權。

希望台灣鄉親能一起來認識真正愛台灣、同胞的民族英雄簡吉。

（作者為台灣長老教會牧師，台南市民）

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