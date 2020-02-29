自由廣場》不曾少過的米

◎ 莊聰吉

買些米放在診間，送給低收入或需要的患者，我行之有年。當初只是看到很多老農民一年的辛苦耕耘，種了水果、蔬菜或稻米，常因颱風豪雨摧殘而心血付之東流，兒女又多赴都會工作，送幾袋米或可濟急。一段時間後，碾米廠黃老闆知悉米的去路後，主動打對折降價，通常一星期叫個二十餘袋米，就足以應付所需。沒想到最近庫存不減，反而增多，納悶之餘，問了掛號護士，始知有幾位面目慈善的婦人，每隔一段時間，會默默地拿些米混置其中，然後靜靜離去。這種不求名利、只求付出的關愛，令人感動。

前幾天，好友陳兄提及日治時代，其伯父在枋寮偏鄉行醫，病人很多，其中一位罹患慢性病的老人家，好幾個月都沒依約回診，突然有天出現在診間，問其原因，患者面有難色，幾經催問，才吞吞吐吐地答：「先生，老實說您開的藥，吃了好幾次，對我的病情沒有多大的改善，所以我轉換別間診所看病，效果不錯。」「沒關係，那你就去那間看啊！」醫生溫和的語氣，反而讓那位病人更難為情，「雖然有效，但那位先生收費很貴，長期下來，我負擔不起。」患者的頭垂了下來，「喔！原來如此，那位先生醫術顯然比我高明，你應該繼續讓他看，至於藥費不用煩惱，我替你出，不要讓病情惡化。」從此，每當病人需要，陳醫師二話不說，隨即伸出援手，難怪他往生時，全鄉村民湧入告別式場。

這讓我聯想到最近疫情引起的口罩之亂，以我醫師的立場，假如大家多一點同理心，健康的讓給慢性病或免疫力下降的病人、室外的讓給封閉的，大家同舟共濟，台灣這塊美麗的寶島必變得更美好。

（作者為醫師，屏東縣民）

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