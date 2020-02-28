自由廣場》謝謝杜特蒂總統

◎ 黃天麟

菲律賓總統杜特蒂又發飆了，宣布決定廢止長達二十一年的「菲美軍事互訪協議」（ＶＦＡ）。依照協定，只要單方通知終止，協定將於一百八十天後正式失效。由於ＶＦＡ是菲美軍事合作的基石，馬拉坎南宮此舉不啻是直接挑戰白宮，ＶＦＡ之廢止將使菲美之間的另外兩項協定：「美菲聯防條約」（ＭＤＴ）和「增強防衛合作協議」（ＥＤＣＡ）形同具文。美菲關係之惡化將來演變難以預料。不過本文想向國人告知的是，「菲總統杜特蒂暴虎馮河之舉」對台灣而言是有利的。

二○一六年杜特蒂當選菲律賓總統，由於與中國有一些血緣關係，極端親中，十月七日便通知美方暫停在南海的聯合巡航，也終止每年舉行的聯合軍演，當時筆者就在自由廣場表明杜氏等於「催生」美日台同盟，對台是有利之發展。這三年來的台美關係之發展，也證明筆者所言是對的。美國國會相繼通過友台措施，如二○一六年川普接受蔡總統祝賀電話，通過「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」將台灣納入印太戰略一環，「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，軍售F-16V戰機等。台美關係的確加強了，杜特蒂厥功甚偉。本月美軍在台海之巡邏活動，也證明美國護台之決心。

說也奇妙，菲律賓在台灣四百年史所扮演的是「好鄰居」。北鄰日本統治了台灣五十年，西鄰中國則一直宣稱「台灣是中國一部分」糾纏不清、武嚇不斷，唯有南鄰菲律賓沒有威脅，且在二次大戰中由於麥帥急於收復菲律賓，改變了盟軍直取台灣後攻克日本本土之軍事計畫，台灣幸運避開成為「戰場」的浩劫。此次美中爭霸，第一島鏈對美日安全越顯重要之際，菲國之親中越凸顯出台灣在島鏈之關鍵角色，菲律賓確是「好鄰居」，謝謝了杜特蒂。

國人或有一疑點，若菲律賓出現另一總統，會不會再來一轉彎成為親美，那麼對台是不利？

菲律賓有史以來都很親西方，所以大轉彎之可能性很大，但即使如此，因台美關係可能已進展到同盟關係，不然也已達準同盟境界，此時菲律賓之轉彎親美，只有強化第一島鏈之可防度，堅固的第一島鏈之防衛，對台灣之「安全」仍然是利多。換言之，菲律賓將來是親美或反美，對台都是利多。

本文不是在說「菲台關係」不重要，菲律賓、日本，南北兩個鄰居都是人口一億以上的大國，國土亦大台灣好幾倍。近日菲政府為防止武漢肺炎之蔓延，對台灣實施旅遊禁令，經我國折衝協調，解除禁令圓滿落幕，可見菲律賓絕非惡鄰。謝謝了！

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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