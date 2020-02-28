自由廣場》什麼機密要保護50年？

◎ 吳景欽

在二二八到來前，促轉會公布林義雄宅血案調查報告，其中最重要者，即是不排除威權統治當局涉入本案的可能性。惟因案件發生已超過四十年，除了證據在有意、無意間滅失外，竟有檔案未被解密，實讓人感到驚訝，也凸顯現行法的規定，絕對有檢討之必要。

在去年刑法修正第八十條第一項時，針對故意犯罪而發生死亡結果的行為，已去除追訴權時效的適用。而根據刑法施行法第八條之二，在修正條文生效前，時效已進行但尚未完成者，就應適用新修法條，即無時效的規定，但若生效前，時效已完成者，就無適用新法之餘地。換言之，類如林義雄宅血案，就算於現今能找到仍活著的真凶，也會因追訴權時效已過，致無法進行刑事究責。

也因刑事究責的不可能，就使現階段轉型正義之追求，就在儘量還原真相，以讓後人記取教訓。只是如此卑微的要求，又因種種機密保護的法規範存在，卻也顯得困難重重。

如在去年，促轉會向國安局要求調取林宅血案、美麗島事件、陳文成案等二十一件檔案，除僅調到一件外，其餘皆依據國家機密保護法第十二條第一項，以涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，全被列為永久機密。只是這些案件，發生距今皆已超過三、四十年，如果解密會暴露國家安全情報網，豈不代表我國情治機關於情報蒐集的技術與方式，仍停留於過去而毫無進步與變化？更何況，到底有哪種國家機密可以是永久，也讓人無法想像。

而立法院在去年中，特別制定政治檔案條例，以來掃除國家機密保護法所設下的障礙。其中第五條第二項就明文，只要保密達三十年就必須解密，就可避免以機密之名而行保護違法之實。

只是令人不解的是，於政治檔案條例第八條第二項第二款，卻又明文有嚴重影響國家安全或對外關係之虞者，仍可保密長達五十年。如此空泛與模糊的用語，又使林宅血案裡相當關鍵的證據，再度被封存，致得再等十年解密。如此的條款，與國家機密保護法的永久機密，實僅有五十步與百步之差別，致暴露這些機密保護規範的荒謬性，立法者實應立即加以檢討與刪除。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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