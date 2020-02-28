自由廣場》國民黨「沒有下一代」的第一手觀察

◎ 張國輝

國民黨主席補選在即，在三十多萬有投票權的黨員中，四十歲以下的黨員只有九千人，不到總數的三％，「沒有下一代」成為國民黨最大的危機，年輕人與國民黨疏離，不是一天造成的。

筆者在台中市政府的社政單位服務期間，台灣受金融風暴的衝擊，有些家庭生活受到影響。民國九十八年初有市民投書胡志強市長，要他開辦「食物銀行」救助這些家庭，同仁對這封交辦的信不知所措。

所幸在一位從事遊民服務的馬先生引薦下，連繫到在偏鄉從事「食物銀行」的團體負責人徐先生，他還主動到台中市做示範性的發放，原市區也立刻成立食物銀行的倉庫和八個發放點，這即是目前在全國各縣市盛行的「食物銀行」最早的雛形。

民國一百年十大傑出青年選拔，筆者因食物銀行的實用性而推薦馬先生，也因此見識到民間團體選拔制度的嚴謹。他通過書面的第一關，在進入第二關後，選拔單位的人馬即到受推薦人的單位訪視他的同事及書面記載事蹟的真實性，過程十分審慎，只可惜那年社福類從缺。

其實，當選民國九十九年十大傑出青年的林依瑩女士，也是經由台中市政府推薦的，其當選事蹟是令人印象深刻的「不老騎士」，由於她勇於突破窠臼，為老人社福帶來新氣象。

由於十傑的選拔機制讓我印象深刻，民國一○五年二合一選舉，我向國民黨的友人建議十傑、十大女傑青、十大傑出農青之中有意從政者均可考慮邀請列為不分區，但友人給我的答案是，不分區的名單光「有力人士」推薦的人選超過二、三百位，擺都擺不平，怎麼有可能給其他人？令我錯愕萬分。

像林依瑩女士，曾被時力物色為不分區立委，後被林佳龍市長延攬為台中市副市長。林市長落選後，她到原住民部落從事第一線的照服員，依然做得有聲有色。

筆者並非刻意強調英雄出少年，但青商總會所辦的十傑、十大女傑，青協會舉辦的女傑青及同濟總會的十大農青的選拔，絕對勝過依少數人好惡取才的作法。這些青年多沒有政治顏色，甚至更多人對政治沒有興趣，如有從政意願者，要的僅是參與社會的平台和機會。然而國民黨不要，在其他政黨主動招手下，年輕人與國民黨的距離就越來越遠了！

政黨永遠要主動延攬人才，才會有源源不絕的新生命。

（作者曾任台中市議員、台中市政府社會處長）

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