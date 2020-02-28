社論》轉型正義 政府得先轉型

今日是二二八事件73週年。蔡政府執政四年，轉型正義雖列核心工作，但距離階段性目標尚遠。圖為促轉會日前發表「台灣轉型正義資料庫」，經官方比對資料發現，前總統蔣介石經手的軍審案件高達3195人。（資料照）

今日是二二八事件七十三週年，蔡英文總統將出席中樞紀念儀式，並發表談話。蔡政府執政四年，轉型正義雖列核心工作，但距離階段性目標尚遠；面對下一個四年的任期，蔡總統必須與時間賽跑。

誠如蔡總統在去年二二八時所言：「時間確實是轉型正義最大的敵人。」經歷白色恐怖及威權統治年代，當年的受害者及家屬們正逐漸凋零，也讓正義的追求平添遺憾，若說現代的民主能為過往有多少貢獻，在既有史料及檔案基礎上傾力完成拼圖，盼更能接近歷史真相，應是最起碼、也是最卑微的要求。

然而，為推動轉型正義，要打下這樣的地基工作並不順利。早年兩蔣時代遍布情治系統，許多檔案分屬不同機關，隨著這些機關裁併或轉變，檔案的保存情況並不一。檔案局在前年初展開政治檔案徵集工作，有些部門的後任者並無法完全掌握之前留下多少檔案，但也有情治單位敞開庫房大門主動配合，加上檔案保存及分類完整，曾獲總統的公開肯定。

另有情治單位對於關鍵檔案，至今並未完成解密，在要求民主開放的現在，確實造成社會的爭議，尤其民進黨政府內也有當年政治案件的受刑人，對此情況更無法認同，要如何處理，政府內部先有了分歧。其實，在處理史料與檔案的過程，關鍵是整個政府有無齊一的共識與作法，蔡政府要推轉型正義，說穿了，就是一場政府內部的自我改造工程。

二○一七年蔡英文首度以總統身分出席二二八事件中樞紀念儀式，當時她矢言要讓二二八事件中「只有受害者、沒有加害者的狀況得到改變」，以及「加害者願意道歉，受難者跟家屬也願意原諒，台灣的民主能夠更往前邁進」。在隔年，蔡總統因應促轉會將掛牌成立，於二二八當天更表示要針對威權時期的加害體系，進行制度性的檢討。

提出明確的高訴求，蔡政府並把轉型正義的重責放在促轉會時，「東廠事件」的發生，重創了促轉會的獨立性，轉型正義工作染上了政治鬥爭色彩，民進黨在前年底九合一選戰大挫敗，這是原因之一。

蔡政府之後對促轉會人事改組，進行補救。但對促轉會提出的「去蔣化」主張，蔡英文則言明：「這不是總統說了算，也不是促轉會說了算。」她並重新定位促轉會的功能，是「為了釐清真相，促進人民對歷史上所發生的事件有和解的過程」，蔡英文還要促轉會「多調查研究」。不過，按照促轉條例，促轉會五大推動事項，即包括「清除威權象徵」，選舉失利衝擊施政的正當性，現實政治的牽絆，也使蔡總統在轉型正義自我限縮。

蔡英文在去年的二二八未再提具體主張，而遙望轉型正義的目標，期許「讓每一位生活在台灣的人民，每一天都可以安心生活、可以自由閱讀、可以自由發表意見、可以一起打造更美好的民主社會」。

轉型正義的另一個戰場：追討不當黨產，也是路途艱辛。透過黨產會的運作，雖抑制了國民黨財務與不當黨產的臍帶關係，但對於特定黨產或附隨組織的認定，多陷入法律訴訟的陣地戰，不僅戰線耗時，也不時遇到恐龍判決。這問題又連繫到蔡總統推動的司法改革，司法體系對於轉型正義的腳步不一，進步與羈絆力量交錯，也影響改革的進程。

二○一六年蔡英文首度當選總統，完全執政並躊躇滿志，四年下來，轉型正義推進有限。從受難者家屬的角度，所訴求「真相、懲凶、和解」這三個程序正義，也還停留在真相釐清的層次。

四年的經驗，說明轉型正義真正要面對，不僅是如何還原歷史或回應受難者家屬，而是整個政府有無真正的走向「轉型」。例如對於威權時代的參與者，這樣的「平庸之惡」應如何處理即為課題。改造不全，政府部門當然腳步雜沓，甚至相互掣肘，轉型目的除了交代過去，更為邁向不會重蹈覆轍的進步未來，主導改革的責任正是在蔡英文總統。

台灣人民再度給了蔡總統四年的授權，並以歷史新高選票賦予更大的施政正當性。對於轉型正義，蔡英文的總統之責，不單只有撫慰人心，更大的意義，是要告訴受難者家屬，乃至訴求全民，在這四年裡，對於政府內部改造，還可以再做什麼事情。

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