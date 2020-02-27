新聞線上》那一夜夢見媽祖說話

中國武漢肺炎疫情緊張，每年三月的大甲媽遶境，今年要不要延期？各界近日爭論不休。（資料照）

記者莊榮宏

中國武漢肺炎疫情緊張，每年三月的大甲媽遶境，今年要不要延期？各界近日爭論不休。

因為日有所思，於是夜有所夢，夢裡，媽祖站在雲端，金光強強滾，瑞氣千條，我頂禮參拜，恭敬請教祂：大甲遶境活動要不要延期？請媽祖開示。

媽祖說：解鈴還須繫鈴人。

我問：繫鈴人是指主辦遶境活動的人嗎？意思是說主辦人應該宣布延期，以負起解鈴的責任，這樣解讀對嗎？可是人家標哥說會縮小規模，這行得通嗎？

媽祖說：武漢肺炎病毒很狡猾，有些感染者不會有症狀，感染者也不知道自己染病，他們很可能在遶境的人群中傳染病毒；就算縮小規模，人數還是不少，加上前後九天八夜，移動範圍很大，萬一傳染信眾或沿途店家，我於心不安。

我又問：但大甲遶境行之有年，難免有信眾期待，這怎麼辦？

媽祖說：舉辦宗教活動的初衷是要造福人群，如果可能危害人群，那又何必辦？再說心誠則靈，你們凡界不是有什麼視訊直播？暫且變通一下，問題不就解決了？我在意的是信眾的健康，不會在意形式，何況延期又不是不辦，何必急在這一時？

南韓的新天地教會，就是大批信徒在活動中染上武肺病毒，造成全國疫情失控，事態非常嚴重；大甲遶境若造成這種後果，別說阿標了，玉帝怪罪下來，我也擔待不起。

我向媽祖報告：不少民間宗教團體考慮到後果，已紛紛取消大規模活動；蔡英文總統昨天也宣布，若疫情持續緊張，五二○就職典禮不會舉辦大型群眾活動。

媽祖說：那些取消活動的宗教團體，相信都是為了信眾的健康安全著想，他們既是辦活動的繫鈴人，當然就是取消活動的解鈴人，解得很好，解掉很多煩惱，也解除不可測的後果。遶境可以補辦，但命丟了是要怎麼賠？我的朋友保生大帝，奉祀祂的廟也取消活動，大道公可是主管靈藥治病的醫神，連祂都不敢掉以輕心，何況是我？

我說：可是標哥告訴大家，媽祖您會保佑平安無事。

媽祖說：講到這個，我就有氣。武漢肺炎那麼凶猛，有法力高強的瘟神在背後撐腰，眼看是席捲全球，勢如破竹，是有哪一位神仙敢保佑大家沒事？

信眾很虔誠，活動若照辦，他們必定八方而至，現在阿標讓大家誤以為我能保佑他們不染病毒，萬一有人不幸染病甚至送命，我不是要背上千古罵名？這個帽子我可戴不起。何況信眾不乏老人家、慢性病患、有菸癮的，三者都是武肺病毒最愛下手的目標，防不勝防，萬一有個三長兩短，是要如何交代？

阿標這句話，我消受不起，叫他收回去；他說要保佑，那就由他自己去保佑，倘若有後果，與我不相干。

媽祖說完，翩然而去，我從夢中驚醒，寫下如此這般；而標哥既肯縮小規模，也算是有責任感的漢子，何不好事做到底？也算是幫庇佑你多年的媽祖一個忙。

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