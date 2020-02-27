社論》應立即禁止、延後大型群眾活動

疫情嚴峻，每年吸引數十萬人的媽祖遶境，恐成台灣防疫破口。（資料照）

武漢肺炎疫情持續惡化，但WHO仍然不斷讚揚中國的防疫成效，甚至還感謝武漢人民的奉獻，說什麼「全世界都欠你們一次」。世衛乃是全球防疫的指引組織，應以醫療角度提出專業建議，如今卻淪為中國大外宣的操盤手，將政治考量置入全球防疫工作，親中媚態畢露無遺；加上病毒正穿透中國向境外迅速蔓延，南韓、義大利、日本、伊朗等國更成為重災區，美國疾管局也警告美國可能無法避免大幅擴散，可說疫情已有全球大流行的風險，引發世人的恐慌及金融市場的重挫。

相形之下，台灣的感染案例雖然逐日小增，但大抵可以追溯來源與接觸對象，並未有社區傳播的失控現象，疫情基本上「可控可管」，防疫績效良好。但成果可觀，絕對不是運氣好所致，乃是在疫情初發之際，政府、醫界即已做好準備工作，民眾也普遍具有良好的公衛習慣，更有配合政府防疫的意願，加上防疫指揮中心成立後，衛福部長陳時中等核心成員指揮若定、任勞任怨，配合全國醫護人員的無私付出，乃使世人刮目相看，打破了外界一致認為台灣將是全球疫情第二嚴重國家的悲觀看法。尤其，日、韓民眾在其國內疫情猛爆之後，更是稱羨台灣政府的提前部署與防疫成效。

然而，台灣因此就可以過著安穩的日子嗎？當然不是。只要看看南韓、義大利疫情大爆發前幾日，同樣只有零星個案，卻突然以每天一、兩百例的驚人數字急速增加，三、四天之內就淪為除了中國外全球第二、三大疫區，可知此一病毒之可怕，絕對不容有任何破口，否則一旦遭其入侵，疫情便可能瞬間大爆發，後果不堪想像。尤有甚者，新冠肺炎病毒的傳播途徑、潛伏期多長，以及無症狀即可傳染等特性，可謂防不勝防，只要人們有一點疏忽，便可能「中鏢」，蔚為大流行。由此可知，台灣雖然疫情輕微，但並非病毒不存在，而是它尚未找到可以突破的大型破口。令人憂心的是，目前台灣的防疫網固然嚴密，卻仍有一些可能的重大破口，將成為嚴苛的考驗。其中，兩岸之間仍然保留四個城市五條航線、清明節台商可能大量返台掃墓，以及三月間台灣眾多民間信仰的大型群眾活動，例如媽祖遶境等，可能成為病毒快速傳播的大破口。

中國疫情大爆發之後，各國紛紛禁止中國人入境與彼此之間的海空航線，台灣的作法雖然大致相同，卻仍留下一些缺口，導致目前兩岸通航看似中止，其實還保留五條航線，以供擁有台灣國籍者得以往來。但由滯留武漢的血友病母子可以經由成都返台，便可知中國疫情嚴重地區的台商實際上也可利用同樣方式，由五個航點返回台灣，並避免嚴格的檢疫程序。同樣地，清明節有意返鄉的台商也可經由這些航線大量返台掃墓，其人數可能達數萬人之多，如何嚴格執行自主管理，避免在台期間的家族、朋友聚會與商業應酬，乃是一個令人頭痛的防疫考題。

前述兩者之外，當務之急則是如何停辦或延後媽祖遶境等大型宗教活動的舉行。南韓因為一位超級傳播者參與「新天地教會」舉辦的千人禮拜，竟成為南韓重度傳染的「元凶」。而三月台灣各地的媽祖遶境，尤其台中大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯的活動，參與信徒高達十萬人，行程長達近十天，不但人數規模是新天地教會千人禮拜的十、百倍，而且遶境過程中信眾共食共宿，密集接觸，更是病毒最可能找到的大型破口。一旦有帶原者參與活動，疫情爆發恐怕亦是南韓的十、百倍，將是台灣難以承受之重。

目前，武漢肺炎尚未有疫苗與特效藥，預防傳染的最好方法，乃是降低人群的接觸，因此疫情嚴重的中國、義大利採取嚴格的封城措施，而各國亦紛紛取消各種大型群眾活動，包括賽事、展覽、演唱會、宗教等，皆在避免病毒傳播的風險。國內多數大型群眾活動已大量自動取消或延期，但是仍有少數主事者執意如期舉辦，此時政府基於防疫旨在保障國人生命安全的角度，絕對有權力禁止或延後這些活動的舉行。換言之，病毒大敵當前，誰都擔不起防疫出現破口的責任，更何況慈悲的媽祖也不樂見信徒受難，因此政府是該拿出魄力禁止、延後任何大型群眾活動了。

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