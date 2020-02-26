自由廣場》媽祖慈悲 遶境請免

◎ 黃世興

大甲鎮瀾宮說大甲媽要遶境，主事者說在室外空間不會有武漢肺炎的傳染危險，我們認為媽祖慈悲，應會同意今年先不辦或延辦，等疫情無虞再說，相信媽祖慈悲，博愛蒼生，當會神示先停辦或延辦吧！

我們主張停辦或延辦的理由是：

1.大甲媽遶境大多在室外進行，沒錯，但沿途用餐總要脫掉口罩，萬一碰上一個帶病毒者，此時很可能因飛沫傳染造成大規模群聚傳染，讓好不容易建立的防疫堡壘瞬間崩潰。

2.信眾會在進香大樓過夜，此時更增加群聚感染之危機，縱然睡覺可能責令大家全戴口罩睡覺，但那麼多信眾整日戴口罩極不舒服，他們會乖乖聽話嗎？

3.隨行或沿途信眾，必有許多長者或老弱或久患慢性病者，其抵抗力免疫力均弱，媽祖出巡必出來膜拜，如是更易遭受病毒之攻擊而致病。

4.媽祖遶境數天數夜，信眾隨行百里，設若有帶病者夾雜其間，豈非到處傳播，其為害難以想像。

5.沿途熱心人士必熱忱供應飲食，此時勢必拿下口罩，而若洗手不便或疏於洗手，難保不會有傳染之虞。

6.許多信徒膜拜媽祖時，因十分尊敬，覺得戴著口罩拜神大不敬，因此不會戴口罩，此亦增防疫漏洞。

綜合這些理由，我們希望能停辦或延辦這次的媽祖遶境，韓國大邱新天地教會只因一位六旬婦人超級傳播，讓全韓國幾至崩潰，殷鑑不遠！

（作者為專利師）

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