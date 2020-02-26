自由廣場》（林保華專欄）「以疫謀吞」的嚴峻國安威脅

中國誣指台灣「以疫謀獨」來掩飾武漢肺炎引發的種種負面效應，同時不忘「以疫謀吞」來實現併吞台灣的野心。中國代理人不斷攻擊台灣的防疫措施、運用武漢包機輸送武肺病毒、軍艦軍機繞行台灣等都有目共睹。以中共的邪惡，它必然還有其他招式繼續施展，蔡英文政府必須有足夠的警覺防患未然。

一，中國因武肺而大亂，但是習近平集團還是擺出「英明抗疫」的姿態。如今中國播出的病毒在全球陸續爆發，傷害到其他國家人民健康與經濟發展，習近平不但沒有一聲道歉，還指責他國對中國不友好，其實心裡竊喜。因此一旦武肺在台灣也大爆發，習近平會對台灣採取什麼樣的統戰分化與武力威脅，其代理人會如何配合攻擊政府？如果中國疫情好轉，台灣卻轉壞，他們更證明中國獨裁制度優於台灣民主制度，鼓動受害群體攻擊顛覆台灣民主政府是必然的。九二一大地震與花蓮地震中國都趁人之危算計台灣，大家不應忘記。

二，這一場生化戰爭，中共會走到哪一步沒人知道。為了衝破台灣防疫戰線，它有可能利用繞行軍艦軍機在海面或天空灑下武肺死亡者的骨灰或病毒，使之隨著潮水與氣流流飄到台灣岸邊或天空。雖然這種做法也可能失控而害到自己百姓，但是中國人命不值錢。當年毛澤東「人民戰爭」就是「六億人口死了三億還有三億」的攬炒；「留島不留人」也是中共的對台戰略方針，而且也在香港推行。習近平最近重提「人民戰爭」，以其毫無人性的品格，誰能擔保他不會做出這種事情？

三，中國透過代理人在台灣醫護界挖角。即使挖到對中國這個大國只是杯水車薪，對台灣卻可能動搖國本，因為減弱台灣防疫實力，他們還可能回來時不小心攜帶病毒摧毀台灣醫療防線。以習近平不顧疫疾蔓延號召民眾復工來看，這個挖角做法絕對不是出於對自己百姓的人道憐惜，而是對台灣的生化攻勢。

四，韓國與香港都出現因為宗教聚會帶來的群聚感染，尤以韓國最嚴重，軍隊受到嚴重感染，駐韓美軍情況則還不清楚。而朝鮮金正恩早已封鎖中朝邊境，槍斃隔離期間趴趴走的外交官。韓國若失去戰力，對金正恩的「統一南方」是一個極大的誘惑而帶來東亞局勢動盪。台灣的大甲媽祖遶境規模遠甚於韓國、香港，應該從國安角度來考慮這個活動是否取消或延期舉行。

共產黨一向為求目的不擇手段，在疫情高峰與國外開始大爆發的關鍵時刻，台灣是否應該像美國、俄羅斯、朝鮮一樣暫時與中國停航，堵住目前尚存的漏洞，還要嚴防海上偷渡。先度過這個非常時期，是必須考慮的嚴峻國安問題。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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