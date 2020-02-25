社論─防疫中的台灣共識

武漢肺炎疫情方興未艾，迅速蔓延各國，形成世界公共衛生危機。世界衛生組織警告，遏制國際傳播的機會之窗正在關閉，疫情發展「甚至可能一團糟」；美國疾管中心（ＣＤＣ）宣告，美國可能出現社區傳播，聯邦調查局（ＦＢＩ）也傳出急訂口罩和消毒用品。

疫情全球化，衝擊層面擴大。中國經濟下挫程度各方評估不一，但國際貨幣基金指全球經濟必受中國拖累，德國智庫基爾IfW甚至警示「全球經濟雷曼時刻來襲」。儘管中國反對各國對它實施邊境管制，但它自己對中國人民執行「封城」等隔離措施，且疫情告急，可能導致全球大流行，引發恐慌與對中國的反感。

此時，中國十九日驅逐「華爾街日報」三位駐在記者，有如處理武漢肺炎，暴露了中國體制的特色與弱點。中國指責該報刊登題為「中國是真正的亞洲病夫」學者評論，是「發表種族主義言論、惡意抹黑攻擊中國」。事實上，讀過的人都可看出，文章內容並無種族主義偏見；作者中肯地指出政府壓制病毒新聞，懲罰揭發的醫生，以致喪失了與疫病鬥爭的關鍵時刻。

其次，記者報導新聞，無涉專欄；新聞與言論區隔，是專業報紙如「華爾街日報」的實務，拿記者開刀顯係找替罪羔羊。事件也凸顯，在習近平「媒體必須姓黨，聽黨的話跟黨走」的中國，既無獨立的民營媒體，中國人民其實連「華爾街日報」等外媒都看不到。最諷刺的，有如法學者孔傑榮一針見血地說：鎮壓本國少數民族的政府，居然有臉批「種族主義」？

「華爾街日報」事件，本質上是中國報復美國十八日對中國駐美五家媒體所採行的措施：川普政府認定「新華社」等官媒是中國政府的宣傳機器，須比照外交使節團申報相關資訊。美方這一舉措，是美中雙方互不信任與分歧加深的最新發展。同一天，美國指中國不公平補貼出口，把它從「開發中國家」名單剔除。被除名的雖不只中國，但中國是全球第二大經濟體，卻以「開發中國家」享經貿優惠，加上華為５Ｇ通訊布局帶來的安全威脅，美國已受夠了，不讓中國再佔便宜。

疫情發展波及美中關係。中國指美國率先撤僑，「帶了一個很壞的頭」，但白宮貿易顧問納瓦洛公開表示，中國須對病毒的起源負責；對中國處理疫情缺乏公開透明，包括遲不接受美方專家前往查考疫情，美國多有不滿。外界所看到的，從疫情到貿易戰，一方面有川普稱讚習近平，也有納瓦洛等的批判，其實是川普政府以「白臉、黑臉」對付中國的兩手策略，顯示美國已看穿中國以偷搶騙手法，坐大之後且欲取而代之的不滿。必須強調，由於中國已表明捍衛其獨裁體制，無意成為國際普世價值大家庭的成員，不只川普政府的鷹派主張趁疫情與中國徹底決裂，無論白宮或國會，把中國視為本世紀的核心挑戰已是共識。

最足以凸顯美國對中國政策共識的，當屬眾議院議長裴洛西本月中旬在慕尼黑安全會議的講話。她指責中國破壞普世價值，輸出「數位專制」，反對中國經由華為進行「最陰險的侵略形式」，美國兩黨已就此展開行動。眾所周知，民主黨的裴洛西在政治上與川普針鋒相對，既主導了彈劾總統，也當眾撕毀川普的國情咨文稿，但在華為問題上，她強調與川普政府的立場一致。

應對中國，裴洛西突出美國朝野一致對外的原則最值得借鏡︰一旦認定中國是安全與國家利益最大威脅，即使彼此有再大的政治或意識形態矛盾，仍以大局為先為重。就此而言，面對併吞野心勃勃的中國，台灣內部雖有藍綠之分，理應合力對抗；但多年來，或由於政經利慾薰心，或被「化獨漸統」蒙蔽了良知，或對中共一廂情願，以致政客把人民內部矛盾上綱為敵我矛盾，對中國卻卑躬屈膝。國民黨充斥買辦、退將「上京聽（習近平）訓（話）」、假造「九二共識」自我麻醉…，讓人民頗有「飼老鼠咬布袋」之感；若不改弦更張，該黨前途不亮，實可斷言。

病毒來自中國，疫情考驗台灣，除了政府與民間全力做好防疫抗疫，政治人物也應通過檢驗。立法院上週五通過朝野黨團共同聲明，嚴厲譴責中國阻撓我國參加世衛組織及大會，支持政府持續爭取參與；無疑是朝野合力應對中國好的開始。

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