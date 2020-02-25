自由廣場》醫護減少出國 為防疫預留戰力

◎ 林俊傑等

首先感謝政府相關部門及防疫指揮中心各位長官，為了控制疫情，夜以繼日，不斷的為全民健康來努力和把關。

更感謝第一線所有基層醫師及醫事人員，及各層級醫院的嚴密把關，讓新型冠狀病毒引發的肺炎疫情（COVID-19，下稱武漢肺炎），相對於鄰近國家，得到相對更好的控制。

醫師的天職就是救人救難，堅守崗位是我們的職責，現在防疫第一，視同作戰，疫情瞬息萬變。目前為了整體的醫療戰力，政府要求醫師除特殊情況外，儘量不要出國，就是基於疫情的判斷及保存醫療戰力預作準備。基層醫師協會能理解並支持此項政策，我們建議可以由我們自身先做起，除非特別的研究或醫學會議，短近期內應減少非必要之疫區出國行程。如果醫師願意配合政策，若有相關的行政流程，我們也籲請相關單位協助處理。

當然從源頭切斷感染源輸入，從防疫角度來考量是必要的，但政策需要多面向的考量，我們知道政府有各方面思考及困難的地方，相信政府團隊會考量各項因素，作出明確的決策。

為了居住在台灣二千三百萬人的安全，如果醫界能夠全力配合政府的政策減少非必要之出國，對於避免超出台灣醫療負荷的防疫措施，才能義正嚴詞的主張。基層醫師及醫界可以身先士卒，作為表率，近期內減少非必要之出國行程，幫助台灣及政府建立更完整的防疫體系，也保護全民的健康及安全的權益。

同時我們也呼籲政府一定要提供第一線基層醫師足夠的防疫物資，包含外科口罩、N95口罩、防護面罩，乃至隔離衣，才能讓第一線的基層醫師擁有更完整的防疫戰力，為台灣防疫建立堅強的第一道防線。

（作者為中華民國基層醫師協會理事長林俊傑暨全體理監事）

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