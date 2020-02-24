社論─台灣人民的公敵

武漢肺炎爆發以來，已衍生為全球性的公衛危機、經濟危機，更是中共政權尤其是習近平統治的存亡危機。中國疫情至今未見緩和，反而向周邊國家快速擴散，造成區域恐懼加劇；而中國經濟活動停滯，加重景氣下滑力道，以及全球產業供應鏈斷鏈危機；尤有甚者，數十年來，以穩定、效率見稱的中共獨裁統治模式，在應對這場疫情時充分暴露無能粗暴的一面，導致全中國陷入失控恐慌的亂局。

習近平接掌政權後，營造帝王般的威權，更展現創造一個紅色大帝國的雄心。然而，物極必反、盛極而衰的法則，既適用於物理學的世界，同樣也是政治、社會、經濟、文化，尤其是歷史發展的脈絡。晴空萬里的中國夢，正要綻放光彩之際，竟然瞬間雷雨交加，美中貿易戰的大雨甫歇，緊接著下起了武漢肺炎的大冰雹，整個神州大地突然昏天暗地，億萬子民遭到隔離，如陷囹圄之中，社會氛圍有如倒退回矇昧未明的中世紀。這場新冠肺炎疫情仿如現代版的瘟疫，揭穿中共建國以來最自豪的兩個「成就」：中國經濟神話，以及中共以中國特色為掩飾的專制獨裁統治。雙重挑戰襲來，直接威脅中共政權的穩定與習近平的統治基礎。此刻的中共政權與習王朝，顯然面對比六四更為嚴峻的亡黨危機。

古往今來，王朝經常亡於瘟疫，因為瘟疫導致大量死亡、嚴重飢荒、經濟凋敝，挑動潛藏社會底層的不安與矛盾，往往造成民眾為求生存不得不起而反抗君王。而武漢肺炎對中共的威脅所以更甚六四，乃是六四的反貪腐與爭取民主自由訴求，在當時中國剛啟動「改革開放」之際，統治集團對於資源的壟斷規模仍然有限，人民並沒有強烈的被剝奪感，而民主自由理念對於彼時的中國民眾也未有急迫性，因此，即使中共的血腥鎮壓行動引起國際社會同聲譴責，但中共仍度過了倒台危機。反觀武漢肺炎牽涉人命安危與切身的經濟利益，民眾並非打著西方民主理念對抗統治者，而是為了保障身家安全，乃不得不與抗疫無能、甚至因為隱匿資訊而導致疫情惡化為全球大劫難的中共領導人對抗。確保生存與堅持理念，前者自然可以贏得大多數人民的響應，進而動搖統治集團的根基。

然而，一個瀕臨危亡的專制政權自然有其救亡圖存的反戈一擊。對中共而言，首先是把「維穩」的重要性與「抗疫」相提並論。因此在其中央防疫指揮系統中，竟然沒有公衛醫療專業人士加入，反而掌管意識形態、宣傳的習近平親信成為核心成員。從而在防疫的同時，中共更加大嚴控輿論與網路檢查的力道，除了刪除網路上的不利言論外，也加強形塑黨的正確性與威信，尤其以文革造神的手法，營造只要聽從黨的指示與領導，便可打敗病毒的政治神話。另外，則刻意塑造人們為了抗疫而犧牲奉獻的英勇形象，並且啟動大外宣，與WHO一搭一唱，宣傳「中國防疫工作做得很好」、「中國犧牲自己，解救全世界」的荒謬論調。

除了在內部以控制輿論安撫民心外，對外則刻意渲染陰謀論與假想敵，將中國人因為疫情受到國際社會的隔離、封鎖，當成美國蓄意壓抑中國崛起，與民進黨政府「以疫謀獨」的圖謀，企圖挑動民族主義情緒，以轉移內部的民怨與矛盾。在兩岸關係方面，中共製造外部衝突的意謀最為明顯，在疫情期間屢在「口罩禁出口」、「撤僑包機」等議題上大做文章，官媒更一再以粗鄙不堪言辭批判台灣當局「冷血」，「比病毒更可怕」，而軍機繞台、飛越海峽中線，甚至鎖定我戰機等挑釁行動一再升高，似乎在為「武統論」添加柴火。

中共打壓台灣向來不遺餘力，在疫情蔓延時為了轉移民怨而刻意進行醜化台灣的政治操作，本在吾人預料之中；然而，令人憂心的，乃是國內仍有少數人不知無意抑或有心，竟然在口罩、撤僑議題上砲口對內，甚而將小英為確保台灣主權宣示的不畏戰態度，比擬成慈禧太后向八國聯軍挑釁。這些不倫不類，與中共隔海唱和的聲音，不但擾亂了全民防疫的努力，甚至在替敵人的軍事冒進行動製造合理化的理由，已嚴重威脅二千三百萬人的生命財產安全，可說是台灣人民的公敵。

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