自由廣場》醫事審議制度該檢討了！

◎ 任孝祥

去年十二月，台大知名整形醫師黃慧夫於醫療糾紛蒙冤十二年後，再審獲改判無罪。黃醫師受訪時含淚訴說司法對他的傷害。黃醫師與其義務律師詹義豪，日前至民間司改會演講，顯然問題是出在秘密作業的醫事審議制度。

現行醫事審議制度，是在衛生福利部下設置「醫事審議委員會」，委員由不具民意代表、醫療法人代表身分之醫事、法學專家、學者及社會人士遴選，其中法學專家及社會人士比例不得少於三分之一。醫審會下設「醫事鑑定小組」，負責醫療糾紛的鑑定。現行司法實務上，法院往往依賴醫審會的書面鑑定，來判斷醫師有無疏失。

然而，醫審會的委員名單是不對外公開的，鑑定意見也都以機關名義行之。因此，外界無從得知做成鑑定結論的是哪些專家學者？其等的學經歷、專業背景、做成判斷的依據各為何？故無從進行有效的監督。事實上，早在數年之前，即有醫師投書媒體抨擊：「醫界不公開，何來公正？」「醫審會的不夠好，原因很簡單：個別案件的醫審成員名單是不能透明的，不透明公開如何能公正？」

由黃醫師的案件，更可以看到現行醫審採秘密審議的危害。該案中，醫審會先於民國九十八年十一月間出具第一份鑑定指出：「縱執行血管攝影，（病患）亦非無導致截肢之可能。惟該院醫師未執行血管攝影，難謂無疏失之嫌」。而一審審理過程中，醫審會又於一○二年十月間出具第二份鑑定改稱：「本案病人於術後未接受血管攝影檢查，尚難認有違反醫療常規」。一審法院即據此做出無罪判決。

二審審理時，高等法院面對醫審會兩份前後不一的鑑定報告，或許是因為不知道鑑定人是誰，無法傳喚到庭具結作證，藉由交互詰問釐清疑點；或許是法官過度自信，未再詳加調查，即逕行採信第一份鑑定，將黃醫師依業務過失致重傷害罪判刑確定。黃醫師因此蒙冤多年，直到近年取得榮總、三總的有利鑑定報告，冤屈才得以平反。

當務之急，是要檢討現行的醫事審議制度，讓醫審會的委員於鑑定報告上具名以示負責，並讓法院於必要時得傳喚鑑定人到庭具結作證，接受交互詰問，釐清疑點。

是時候檢討現行的醫事審議制度了！

（作者為執業律師，台北市民）

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