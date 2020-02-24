自由廣場》柯文哲的十一分之一

◎ 魯伯非

柯文哲先洩露第一批武漢包機回台的隔離地點，又嗆陳時中不公布染病民眾住家地區會引起恐慌，結果反被台北市議員簡舒培爆料，十一次的台北市防疫會議，柯文哲只出席一次。這些離譜的行為，讓台北市民和其他地區選民再一次質疑，這個每天公開透明、SOP掛嘴邊的台北市長，能力到底在哪裡？

根據柯文哲五年施政，答案是他的能力只能做台北市拆除大隊隊長，只有拆橋、拆分隔島拆得很快很不錯。他每天用來說嘴的SOP，結果就是大巨蛋拖了五年還不能解決；台北市警局三千警力處理不了世大運一、兩百個示威民眾，選手不能進場，還要靠蔡英文隨行的國安團隊解除危機；新北環狀線都通車了，台北市捷運東環段光評估就評估了五年，最近才通過，最快二○三○年才能通車；每天喊公開透明，但自己用人、處理五大弊案卻都是黑箱作業；當初痛罵郭台銘，說台北市政府不是鴻海開的，後來為了政治結盟，把郭台銘捧成是最適合的總統候選人。這樣的施政能力和鑽營嘴臉，跟中央對照組衛福部長陳時中，和地方對照組新北市長侯友宜相比，柯文哲的智商應該不是一五七，而是只有五十七吧！如此低能，這次疫情若由他來做總指揮官，可以想見他的危機處理能力比病毒還恐怖。

柯文哲就是一個自稱智商很高的媽寶，帶著一個漂亮的網紅學姊和一個善於宮鬥的蔡壁如，利用選民厭惡藍綠的情緒弱點，招搖撞騙謀取個人的政治利益。二○二二年的地方選舉，選民要認清這個盲點，藍綠有很多的垃圾，但比戴奧辛更毒的垃圾，在白色的包裝下，對台灣社會的危害比草包更大。到時台北市好不容易送走柯文哲，不能再讓這個白色草包繼續利用民眾黨謀取個人的政治利益，毒害台灣社會。

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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