自由廣場》社區管委會可以是防疫生力軍

◎ 李宏昇

昨天參加社區的區分所有權人大會，奉疾管署人員指示：全程戴口罩、酒精洗手、不飲水、不吃食。然而此次武漢肺炎疫情險峻，身為管理委員會的一員，對於社區的防疫，卻是毫無對策。社區有共同的出入口、使用共同電梯及公設，我們社區甚至自僱廚師，有使用率極高的社區餐廳，且社區出入份子不乏台商、外傭、居清、送貨維修人員…等，多且複雜。暴露在這樣病毒散播的高風險環境，對需要居家隔離、居家檢疫，甚至自主健康管理的住戶資訊，卻毫無所悉。疾管署無法透露，我們只能經由里長間接詢問，所幸本里、包含本社區，目前沒有任何列管對象。

不只資訊不透明，物業秘書、保全特勤、餐飲工作人員的防疫基本物資，如口罩、酒精等，更是極度欠缺，物業公司總經理四處奔走張羅，成效不彰，只能祈求口罩能早日大量生產，改善「求遠大於供」的窘迫現況。

台灣已出現零星的社區感染，醫界專家普遍認為社區傳播早晚會來，現在的目標只是能守多久算多久。為了讓這場防疫戰爭能有更大的勝算，交流、互助，已漸漸成為目前社區主流思維。只是，如果社區感染真的發生，負責居家隔離、防疫的里幹事、里長，勢必疲於奔命、力有未逮。因此建議疾管署，針對有健全管委會、有廿四小時保全管理團隊、有守望相助完善功能的社區，在保護個案隱私前提下，由里長或里幹事主導，設計一套社區防疫作業模式，提供充分的防疫物資、詳細且即時的防疫資訊。讓優質的社區資源能介入須檢疫、隔離、自主健康管理個案的控管，包括出入引導、代購送餐、緊急救護、舒緩壓力等。社區主動支援防疫，自己的家園自己照顧，更能事半功倍、強化防疫效果，大大改善整體疫情。

從社區的「共享經濟」、「共同防疫」到「共享安全」，應該是下一階段或日後政府規劃防疫措施的重要思考。

（作者為開業醫師，台中市社區行政委員）

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