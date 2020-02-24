自由廣場》12萬防疫熱點：精神與長照機構

◎ 沈政男

南韓近日爆出數百起武漢肺炎病例，其中上百起來自一家醫院的精神病房大樓，值得台灣警惕。台灣有兩萬張慢性精神床位與將近十萬張長照機構床位，這些單位在防疫上除了注意群聚感染的一般事項，更須就住民與機構特性，採取額外防範措施。

精神與長照機構住民的最大特點，就是由於心智功能受損，使得他們對於防疫衛教與叮嚀或者無法了解，或者難以遵守。比如戴口罩，可能因為躁動或沒耐性而戴戴脫脫，洗手可能因為執行功能較差而無法清潔乾淨，而勿摸口鼻可能因為衝動控制不佳而失效，凡此種種都需照顧人員給予特別關注。如果住民有記憶或判斷障礙，可使用圖片或文字協助理解與提醒。

許多機構住民已無行動力，感染來源經常是訪客，或者家屬帶外出時產生接觸。因此當疫情升高以後，機構必須針對訪視與外出政策進行調整，比如可採用視訊方式讓家屬與住民聯絡，避免不必要接觸。減少外出以後，有些住民可能因無聊而更顯躁動，此時可在機構內安排各式各樣室內活動，讓住民發洩精力，並滿足社交需求。

機構若發生群聚感染，一整個病房單位都需接受隔離，但一時之間哪裡來這麼多空間？因此，在疫情平穩時就應對機構床位安排進行盤點，並就發生群聚感染後床位調度進行沙盤推演。如果小型單位沒有多餘空間，可聯合鄰近機構形成相互支援系統，提升調度彈性。此項調度若由衛生主管機關出面，運作將更順暢。

當機構住民因隔離而挪移到其他病房或單位，接手的照顧人員一時之間不容易了解住民病情與功能狀態，而這些住民也可能難以主動描述，因此平時應將住民基本資料、病史與照顧事項製作成書面紀錄或卡片，隨著住民挪移至新單位，以利後續照顧。

精神與長照機構住民的壓力調適能力原本就不如一般人，當疫情來襲，他們感受到人員匆忙與環境紛亂的氛圍，情緒可能受到影響，特別是已有失智傾向的老人家，可能產生「災難式反應」而出現暴怒，甚至攻擊行為，這時必須就住民特性予以轉移注意力，並適時給予各類安撫措施，以免耗費更多照顧人力。對於失智失能不嚴重的老人家，也可商請家屬先接回家照顧，待疫情緩和後再返回續住。

（作者為醫師，台中市民）

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