自由共和國》王塗發／武漢肺炎對台灣經濟之衝擊將更勝SARS

「武漢肺炎」疫情對經濟之衝擊方面，首當其衝的產業同樣是觀光旅遊、交通運輸、旅館飯店和餐飲等相關服務業。（資料照）

王塗發／台北大學經濟學系退休教授

「武漢肺炎」災情之嚴重將遠勝於十七年前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），對經濟之衝擊也將更勝於SARS。圖為台股日前開盤補跌，盤中大跌逾500點。（資料照，記者方賓照攝）

去年（二○一九）十二月中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，根據中國網站對確診病例的統計（很可能低估），至二月二十二日中國境內已達七六三七○例，死亡二三四七例。其他國家中台灣二十六例，全球共七七九七五例，並有二三六三例死亡。繼武漢封城之後，溫州、杭州、鄭州…等各大城市也都陸續封城。中國政府更決定延長春節假期，例如上海已下令企業不得早於二月十日復工。此次「武漢肺炎」災情之嚴重將遠勝於十七年前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），對經濟之衝擊也將更勝於SARS。

根據美國國家衛生研究院（NIH）的研究，二○○二年十一月到二○○三年七月間的SARS疫情，在三十七國造成八○九八人罹病（含中國五三二七人、香港一七五五人）、七七四人死亡，全球平均死亡率達九．五六％，全球經濟損失達四百億美元（約一．二兆台幣），中國及香港的經濟所受打擊尤其沉重。實際資料顯示，中國國內生產毛額（GDP）季增率由二○○三年第一季的十二％以上，大幅回落到第二季的三．五％，年增率由十一．一％回落兩個百分點到九．一％。主要受到影響的產業包括：觀光旅遊、交通運輸、旅館飯店和餐飲等相關服務業。

此次「武漢肺炎」疫情，在短短一個多月期間（尚未達高峰期）就造成全球共二四五五三例，已超過SARS疫情全期間的三倍。而且在中國多處封城，中國政府又下令企業延後復工等前所未見的措施。因此，「武漢肺炎」造成的災情當然會遠勝於SARS。

在「武漢肺炎」疫情對經濟之衝擊方面，首當其衝的產業雖然同樣是觀光旅遊、交通運輸、旅館飯店和餐飲等相關服務業，但此次疫情對全經濟的影響則更勝SARS，因為過去十七年來中國經濟結構的改變，現在直接受影響的這些服務業占全經濟比重更大，例如觀光業占中國GDP約五％，相較於二○○三年僅占二％。這些來自需求面的衝擊，透過產業關聯效果所產生的乘數效果對全經濟的影響將更大。再加上企業被迫延後開工生產，直接對製造業造成衝擊，導致供給面產業供應鏈的斷鏈效應，故其對全經濟的衝擊當然會更勝SARS。

當中國經濟受到更嚴重的衝擊，連帶也將對全球經濟成長造成打擊，因為目前中國已經成為全球第二大經濟體，其經濟規模遠超越二○○三年。二○一九年中國的GDP約占全球經濟的十六％，而在SARS爆發時則僅占八．七％。

至於「武漢肺炎」疫情對台灣經濟之衝擊，恐怕同樣會更勝於SARS。由於台灣與中國的經貿交流過密，台灣對中國的經貿依賴度過高，在SARS疫情期間，台灣經濟也因而大受衝擊。當年筆者曾經以「中國風險不可測 雞蛋勿再放同籃—從SARS看台灣的經濟安全」一文（見Taiwan News總合周刊，第八十一期，二○○三年五月十五日，第八十九頁），提醒執政當局，務必要好好地檢討「積極開放」的兩岸經貿政策，並以「全球化」策略來化解經濟「中國化」的危機。然而，當年的扁政府卻置若罔聞，到二○○八年馬政府更對中國採取「全面開放」的政策。

如今台灣對中國市場（含香港）的出口依賴度高達四十％，超過二○○三年的三十四％，而且台灣的對外投資有七至八成集中在中國，也遠高於二○○三年的四成。由於台灣對中國的經貿依賴度更高，「武漢肺炎」疫情當然會對台灣經濟造成更大的衝擊。不過，自二○一八年三月美中貿易戰（含科技戰）以來，逼使不少台、外商撤出中國，回流或投資台灣，可能使台灣經濟受到的衝擊減輕些，算是不幸中的大幸。但願這次「武漢肺炎」能驚醒執政當局與台商，是台灣經濟脫離依賴中國、轉危為安的契機！

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