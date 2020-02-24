教部４箭 助高教留人才

表格

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕面對人才競爭，教育部祭出玉山學者、彈性薪資、提高研究加給十％、高教深耕新聘教師等四箭齊發，一○七學年就投入逾卅六億留才攬才；有大學更提供十五年便宜學人宿舍、助配偶就業與子女教育，新進人員減授課時數等配套，希望吸引高端人才。

中正大學校長馮展華直言大學薪資、評鑑僵化，台灣高教面臨瓶頸。教育部則表示，為助大專攬才，已就法令鬆綁與經費挹注提供協助，如國際攬才的玉山計畫，幫學者外加年薪最高五百萬元，至今已延攬七十八人；國內留才則有幫教授額外加薪的彈薪制度，一○七學年增廿二．五億元，已協助一萬○五四一人彈性加薪。

深耕經費兩成 新聘745名教師

教育部另助各校提高教授學術研究加給十％，一○七學年二．五萬人、一○八學年逾三．八萬人受惠。高教深耕計畫的兩成經費也可新聘教師，一○七學年已新聘七四五人，經費達三．九億。

各大學也紛紛提高誘因。中山大學校長鄭英耀表示，除個人彈薪，還設有「團隊彈性薪資」鼓勵跨域團隊創新，並取消教師員額限制，更提供教師宿舍及補貼，安排配偶同校與就近就業，設幼稚園助人才安定，還編列一億元創業基金鼓勵教師新創。

清華大學校長賀陳弘說，可惜年金劣化不利攬才，但仍傾力挹注，如海外新進人才提供三萬元以上月薪加給，住屋津貼一萬元，或可爭取每月僅數千元的教職學人宿舍十五年，並與產業園區合作跨域跨國研究環境，子女就學亦提供優質小學，也盼學者透過情感歸屬留台打拚。

陽明大學校長郭旭崧指出，除彈性薪資，可吸引一流學者的元素還有：優質學生、開辦費、共用高貴儀器、宿舍條件、子女教育等。交大代理校長陳信宏說，有向校友募款，讓新進助理教授薪資雙倍（六萬多增至十二萬元），助其建立研究基礎，前三年也減少授課鐘點。

教育部高教司長朱俊彰說，有大學強化產學合作以提高留才攬才籌碼，如交大台南校區光電學院和宏碁創辦人施振榮合作「產學研究園區」，另外，成功大學有三十％收入來自產學合作等，這些產學合作在現行法規即可大力推展，教育部也全力支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法