自由廣場》中共只要再塞上兩個確診患者…

◎ 益初九

國台辦要求包機一次運回台灣千人，真是讓人無言。

首先，久來中共操盤對台事務單位早非國台辦，而係「中央對台工作小組」，掌舵人一再更迭的國台辦比較像是執行單位，從而想要三天內一次運回台灣千人，這決策必定關乎中南海。

再者，從北京角度看，一個防疫周延、管制得當的台灣，顯然打臉中國對台併吞企圖，並減消親中泛藍在台勢力，怎麼看都不划算。

如若以人道主義、以家國血緣包裝一次大量送回台灣人和中國籍配偶，這其中可以技術性操作、突破台灣防疫城牆的可能性，就大幅提升。

而一個亂了套的台灣，疫情肆虐、人心惶惶的寶島，正是中共想要的狀態。只要台灣疫情失控，則中國「大外宣」搭配台灣國內深藍深紅抨擊，正可質疑蔡政府正當性，藉此獲取政治利益，也淡化武漢肺炎來自中國、北京處理一塌糊塗的事實。

具體細節而言，超過一千人的包機，而且台灣官方又無法掌握上機名單、不能事先檢疫情況下，密閉飛機空間，中共只要塞上兩個患者就足以大亂。

上回包機中國就堅持必須以中國籍航空，直到臨上飛機才給台灣方面上機旅客「英文拼音」，堅持不能兩岸官方對口，上飛機前檢疫以中國為準；最最離譜的是，名單突然增加三人，而且其中一人還是武漢肺炎確診病例，這其中包藏禍心之惡毒，讓人心寒。

武漢肺炎期間包機涵蓋的面向容有多重，中共要卯力阻止這變成「撤僑」是首要，因為「撤僑」代表中華民國台灣的國家屬性，再上揭毒辣也是一端，這裡無法討論所有可能。

不過有一點可以確定，那就是中國官方並不在意這些困在「內地」的台商，這只消看看北京以「死亡集中營」式管理對待自己人民可知。疫情緩解前，眼前中共要的是如何減緩「中國夢」形象傷害，然後藉著拖台灣下水，證成肺炎普遍性和對台主權獨占。

簡單的說，也就是台灣越亂、疫情越是失控，那就對中共政權越有利，這點我們應該看明白。

（作者為中國研究博士生，現從事投資業）

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