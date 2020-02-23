自由廣場》確診困難 基層醫檢大挑戰

◎ 洪光良

身為基層診所的醫師，這些天來最常被病人問到的是：「我到底是不是武漢肺炎？」我的回答是：「我也不知道。」

即使全球已確診七萬五千多例，但是從研究報導和國內零星經驗，感染新冠病毒不一定會發燒，嚴重的有肺炎呼吸困難致死，輕微的只是咳嗽，還有沒症狀的帶原者。如此懸殊的症狀表現，對第一線醫師是個挑戰。

依現行政府防疫要滴水不漏的政策，八竿子打不著的症狀，如牙痛，記得有個病例有去看牙嗎？因為近距離接觸，牙科醫師因此也要被隔離。會不會造成寒蟬效應，基層乾脆關診拒絕病人？

如果單獨是境外移入，我們可以從旅遊史或是接觸史篩選出高風險的病人。但像第二十四例病人呢？沒出國史、沒接觸史，退休在家。要不是肺炎病情嚴重，懷疑而再檢驗才發現。

如果不考慮無症狀或是輕症者，單獨呼吸道症狀加上發燒，就要每個病人都篩檢武漢肺炎，檢驗防護繁瑣，就足以讓檢查和檢驗人員忙翻了！

確診是武漢肺炎呢？就治療上，很多種方法都有可能治好，代表目前沒有特效藥。希望中的瑞德西韋，曾在美國成功治癒，但是更大規模的試驗或是在何階段用藥效果如何、有沒有副作用等，還需要更進一步研究。另外一個重點是有沒有足夠產量。

確診武漢肺炎，我覺得意義上最重要的是可以據此做好防護和隔離，避免散播，並保護醫護人員。但萬一越來越多確診病例，隔離的人也越來越多、時間越來越長時，勢必影響社會整體運作。

參考季節流感，過去政府的做法值得肯定及推動，也就是分別說明流感的流行趨勢和流感重症的病例。因此，建議政府應該開始教育民眾，武漢肺炎在醫學上的症狀表現、確診不代表是重症等等，如此未來病例數增加時才不會造成恐慌。

就民眾個人而言，有任何呼吸道症狀或是有接觸史，就應該在家休息，避免接觸人群；必要接觸時，要戴好口罩、勤洗手保護別人。就醫時，誠實告知可能的接觸史，都可以幫助醫師判斷。

就基層醫師及診所工作人員而言，政府應提供足夠的防護措施及診斷指引，發現病例應給予鼓勵，因防疫需要休診或關診時給予補償。

沒有人希望自己生病，大多數人也不會刻意散播病菌。社會上要給生病的人多些打氣，讓他們度過武漢肺炎較長病程的治療。

（作者為診所醫師，台北市民）

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