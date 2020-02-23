自由廣場》郭芷嫣．孫安佐．長榮機師

◎ 程仁宏

去年六月長榮航空的空服員罷工事件引起全民矚目，在桃園市空服員職業工會擔任幹部的長榮空服員郭芷嫣揚言要電爆中途「落跑」的空服員外，更要在機師的餐點加料，遭長榮航空以影響飛安為由解僱，郭向勞動部申請不當勞動裁決，二十一日為最後開庭，勞動部裁決即將出爐，卻有逾一百五十名機師連署，不願與態度輕忽、拿飛安開玩笑的空服員一起執勤。勞動人權是很重要，但是勞動部有考量到消費者的飛安疑慮嗎？長榮機師的擔憂與不安，正是消費者「最擔憂」與「最不安」的地方。

郭芷嫣辯稱「只是開玩笑」推卸責任，但反觀二○一八年狄鶯獨子孫安佐向同學表示「五月一日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，隨後同學告訴老師，校方立即報警，孫安佐雖表示「只是開玩笑」，仍因涉犯恐怖威脅而被美國警方逮捕，最後賓州東區聯邦地區法院法官當庭宣布孫安佐以羈押折抵刑期後已刑滿可獲釋，但必須強制遣返出境，並終生不得入境美國。

又如二○一六年一架中國國際航空由桃園飛往北京航班，全數乘客完成登機後，有乘客向空服員表示「包包裡有炸彈」，導致所有乘客被請下飛機重新安檢，飛機也拉回停機坪重新檢查，這位乘客雖表示「只是開玩笑」，仍被移送地檢署偵辦並限制出境。

郭芷嫣擔任空服員近十年，應該最了解「飛行安全是最高準則」、「飛安是不能開玩笑的」，如今因影響飛安的言行而被長榮解僱，長榮為落實飛行安全採取的必要措施，不僅確保機師的健康，更是維護消費者的飛航安全，在此呼籲勞動部：勞動人權很重要，但是機師的健康、消費者的飛航安全更重要，請勞動部三思。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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