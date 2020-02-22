自由廣場》台糖有比砍樹種電更好的選擇

◎ 陳文卿

國營企業裡，台糖公司應該是轉型最靈活、企業經營面向最多元的了。除養豬、種蘭花、開發生技產品外，甚至也開量販店、加油站，因此進軍綠能產業並不算意外。可是若如昨天讀者投書《救救屏東台糖林地》所述，要將在屏東的好幾百公頃造林地轉作太陽光電綠能設施，這種「砍樹種電」的做法就太離譜了。

發展綠能除了提供永續能源，減少溫室氣體排放更是重要的目的。因此將樹木成蔭可以固碳減少溫室氣體以及改善空污的林地，拿來改為設置太陽光電設施，可能得不償失。

台糖公司前任董事長黃育徵，是小英政府循環經濟的重要推手，上任後積極推動農業循環經濟園區，並將該公司位於屏東縣的東海豐養豬場打造成全國首座包括沼氣發電、太陽能豬舍、有機資源循環的生態化養豬場，堪稱循環經濟的典範。而最重要的是，台糖公司擁有大片林地，可將豬糞尿厭氧發酵產生沼氣後殘留的沼渣沼液做再利用，這是其他養豬場都沒有的條件。

厭氧發酵後的沼渣沼液，含有豐富的有機質，供農地施肥利用，除降低廢水處理負擔外，更可減少使用化學肥料。但農地依農作物的種類，可施灌的沼渣沼液量有其總量限制，且施灌季節也有一定，因此，環保署與農委會近年來努力推動畜牧廢水沼渣沼液農地再利用計畫時，遭遇到的主要困難是，畜牧場與農地之間沼渣沼液再利用的供、需之間不易平衡。而台糖公司則完全無此後顧之憂。

屏東縣是養豬大縣，養豬廢水污染是長期以來環保機關最頭痛的環保問題。自前縣長曹啟鴻任內開始，積極輔導養豬戶做沼氣發電，並大力推動造林計畫，包括鼓勵企業認養造林，而對依法可砍伐之林木，也補助當地原住民伐木代金限制砍伐。總計於屏東縣一般農業區農牧用地推廣平地造林達四千多公頃，其中有極大比例是台糖公司的貢獻。這麼廣大的林地，更是沼渣沼液肥份再利用的最佳對象。

更重要的是，環保署為了解決因非洲豬瘟限制養豬的廚餘回收再利用問題，正積極推動廚餘與豬糞尿的共消化計畫，但產生的沼渣沼液目前尚不易遽然提供一般農作物再利用，提供給非糧食目的的林地之施灌則是最佳途徑。

我們十分樂見台糖公司願意積極發展綠能，但與其橫空去做太陽光電甚至砍伐林木，不如評估本身既有的資源，整合畜牧、造林、生技事業群，發展沼氣綠能與有機肥料，這才是務本之計。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法