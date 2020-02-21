新聞線上》防疫的國境線

以衛福部長陳時中為代表的防疫人員旰衣宵食，拉起防疫警戒線，這是一條「公共衛生」的國境線，用以確保國人的生命與健康。（記者王藝菘攝）

記者陳杉榮

武漢肺炎疫情持續擴大，各國的防範措施有別，台灣中央流行疫情指揮中心的嚴密監控與嚴謹作為，國人稍感安心。而中國疫情之擴散，凸顯出公共衛生條件之不足與政治制度之顢頇，卻仍在國際上打壓台灣，在軍事上威嚇台灣，相信國人都已拉出一條防疫的國境線。

二零零二年中國廣東爆發ＳＡＲＳ事件，並擴散全球，台灣有防治ＳＡＲＳ的慘痛經驗，武漢肺炎爆發，快速採取嚴格的因應措施，具體阻絕疫情蔓延，以衛福部長陳時中為代表的防疫人員旰食宵衣，拉起防疫警戒線，這是一條「公共衛生」的國境線，用以確保國人的生命與健康。落實防疫，也是民主制度資訊透明化的展現。

反觀中國，二十多年來，交通建設快速發展，湖北為九省通衢，輻射狀的交通路線，成為新型冠狀病毒的直達車，數百個機場，變作武漢肺炎快速的傳播站。經濟發展並未同步提升中國醫療至相對的水位，最致命的又在於一黨專政制度，沒有監督制衡，欺下瞞上，資訊不透明，成為病毒散布的溫床。就如傳出「被失聯」的北京清華大學前教授許章潤所稱，中國跡近中世紀，在於當軸上下，「起則鉗口而瞞騙，繼則諉責卻邀功」，錯過防治窗口。壟斷一切、定於一尊的「組織性失序」和只對上負責的「制度性無能」，以及「道德性敗壞」，致使人禍大於天災。

台灣有較為先進的公衛制度，足堪中國借鏡，中國不尋求合作，卻以政治因素封殺台灣，導果為因加油添醋鼓動仇視民進黨政府的民族情緒，兩岸協同防疫付諸東流。台灣被拒於ＷＨＯ防疫體系門外，這是對二千三百萬人生命健康的最大仇視，孰令致之，就是北京當局。

這波疫情也在國際上拉出一條台灣防疫的國境線，日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道都公開力挺台灣參與ＷＨＯ。美國駐日內瓦大使布倫博格在世衛發言，主張世衛在技術上必須呈現清楚可見的台灣公衛數據，直接與台灣公衛當局合作。德國更代表歐盟二十七國聯合發言，支持台灣。台灣的邦交國發言力挺，尤勝以往。

中國阻絕台灣，自以為在防疫上拉起一條涵蓋台灣的國境線，實則這是打壓台灣既野蠻又無情的一條分隔線。所謂「強國」必須確保人民的生命與健康，否則都是空談。光有高樓大廈、機場公路、飛機船艦，卻保不住中國人的生命，有甚麼好厲害的。與其耗費外交和軍事資源圍堵台灣，不如把錢拿來提升醫療水平建構公共衛生體系，這才是中國人民需要的「中國夢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法