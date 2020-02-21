自由廣場》醫學臨床技能測驗應延期

◎ 高明見

當新冠肺炎在臺灣出現第一個死亡案例，是否代表即將邁入社區感染階段，由於疫情調查仍在進行中，相關的傳染路徑尚不得而知；在此同時，我們也要問，臺灣與政府相關單位是否已經做好準備？

在SARS流行期間，臺灣醫護人員付出很大的代價，有11名醫療工作者及相關人員因此殉職。和平醫院封院事件，讓我們了解到醫院的感染管控相當重要，是生死一瞬間；記取教訓，以免重蹈覆轍。

本人擔任第11屆考試委員期間，有鑑於醫師的素質關係到醫療品質，對醫師臨床能力的把關與全民健康關係緊密，眾所周知一般的紙筆考試，無法確實評量一位醫師的臨床能力，因此建議應用「客觀結構式臨床測驗」 （簡稱OSCE）來評估醫師的臨床技能，因此在配合諸多醫學教育前輩與衛福部、考選部的共同推動改革下，終於在100年12月26日正式將OSCE納入醫師國考之應考資格。

每年在4~5月間，本人均受邀協助臺灣醫學教育學會與考選部辦理醫師考試的「醫學臨床技能測驗」，用以評價實習／見習醫生或醫學生的對臨床知識和臨床技能掌握的水準。同時，考選部亦會邀請考試委員巡視各大教學醫院配合辦理情形。每次OSCE測驗，均是大陣仗的動員，投入相當多的醫學教育、醫護人力、行政人員來共同舉辦，還要加上許多的標準化病人來配合辦理。譬如在2019年3月底辦理的OSCE，全國考場21個，應考醫學生1357位，評分考官855位，標準化病人超過1127位，護理人員349位，試務人員1256位之多。

今年由於新冠肺炎的疫情，衛福部長業已宣布本年停辦醫院評鑑，讓醫護人員全心全力投入防堵疫情。而如果按照本年OSCE既定計畫，將分別在四月底及五月初辦理第一梯次OSCE測驗，須要各大教學醫院動員上千名醫護人員，同時又要兼顧防疫工作，必然分身乏術、倍多力分，將不利於防疫工作。若不辦理，又恐影響到應屆醫學生的專技人員國家考試權益。因此，考量目前各大教學醫院的防疫能量、避免醫護人員分身乏術，延期辦理本年第一次OSCE測驗，是比較可行的方式。緊接著七月又有專技人員醫師的國家考試，如果有醫學生預期本年順利通過OSCE測驗又參加醫師國考，其時程也會跟著順延，或者將醫師國考同時延期，也是可考慮的方式。

在這次的疫情中，我們看到，醫護人員的防感染管控非常重要，因為新冠肺炎的傳染力較SARS強，如果連照顧病人的醫護人員都被感染倒下時，誰來維護我們的醫療照護體系？本人建議，在未來OSCE測驗中，將醫護人員自身的防感染程序納入評分重點，例如鼻咽採檢步驟、手術房的刷手程序、口罩的配戴方法、注射時應注意消毒事項等等。這些都是老生常談，但在病房第一線時，這些都是保護醫事人員與病人健康的基本救命法則。應試權是人民基本的權益，遇上新冠肺炎的來襲，相關單位應有權衡的作法妥為因應。

（作者為台灣大學醫學院名譽教授 ）

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