自由廣場》在家自學 宜列防疫選項

◎ 金玉瑩

因防疫而延後開學的中小學校園，即將成為防疫作戰的另一個大事情。教育部雖然讓學校可不將在家休息的學生，列入出缺席紀錄，但此舉似乎仍停留在「上學上課、在家休息」的制式切割方式。在當前疫情尚未減輕，家長研判有需要時，可否主張讓孩子在家自學？

如果學校同步讓老師可以透過學校網頁，將教案放在各校或各班網頁上，家長可決定是否自己在家教授，避免孩子群聚感染。

另一方面，學校與家長之間，如果配合每日與導師聯繫，導師叮囑注意事項等，如此一來就不只是單純不會認定學生缺席，反而是積極的「在家且學習」，讓孩子的上課進度不致落後。

學校面對疫情防範，又要兼顧教學責任，或許應有創新及應變思維，給予家長不同選擇，可依照個案或地區、社區防疫的實際考量，讓學生是否出門去上課，多一份彈性，又多一點安心。而在彈性出席上學的作法之中，善用網路資源，讓老師及課程跨越空間限制，學生可透過數位方式看直播參與，或下載教案自學，以多元方式保持學習狀態及跟上進度。

防疫不可忽視，開學大作戰若多一點變通，家長陪孩子在家自主學習，讓課程不落後，家長老師雙方也都比較安心，共同耐心等待疫情結束，返回校園常態。

（作者為律師，新北市民）

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