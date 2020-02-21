自由廣場》台灣示弱 才是自尋死路

◎ 陳建志

中國國民黨不分區立委吳斯懷拿「以大事小以仁、以小事大以智」這句話來評論兩岸關係，並意有所指地認為蔡總統刻意挑釁中國，吳斯懷認為台灣面對中國是一位弱者，不能輕啟戰端等等。

吳斯懷引用的是中國戰國時期孟子對齊宣王的談話：「…惟仁者為能以大事小，是故湯事葛，文王事昆夷。惟智者為能以小事大，故大王事燻鬻，勾踐事吳…」，但吳明顯引喻失義，茲列於下：

一、這是封建時期君王論的思想，不適合拿來用在二十一世紀國際關係的折衝。台灣與中國的關係牽動的是東亞地區的動態平衡，吳斯懷更忽略了美國的印太戰略與美中貿易戰在兩岸關係中所扮演的關鍵角色。此外，舉世皆知台灣對中國從無野心，而是中國不斷以文攻武嚇的方式威脅併吞台灣。

二、這種大國對小國以「仁」之道相待，是建立在錯誤的期待。因為「仁」這一字所代表的價值，從來不在中國共產黨的字典裡。「以大事小以仁」白話文翻譯就是大國應該用仁愛的態度對待周邊小的鄰國，是一種以上對下的施恩心態，這種心態縱貫了中國的儒家思想，例如孔子所倡議的「君君，臣臣，父父，子子」就極度強調這種上下的關係。中國古人認為只要一個國家裡的社會結構秉持「上對下施之以仁，下對上待之以敬」，就能創造和諧完美的社會，但這種思想禁不起現代政治學的考驗！因為人類社會不存在聖君，而人與人的關係也不應該建立在下對上的戒慎恐懼。西方民主的基本精神強調權力的平等，小至社會成員，大至國際談判，皆應以平等的立足點為出發。一個現代國家的運行，更應建立在如何完善民主制度而不是對聖人的期待。

三、小國對大國的策略要以智取勝，我們同意，但正因為要以智取勝，小國不能輕易在對其有野心的大國前示弱。以色列不曾對中東諸國示弱，芬蘭也不曾對俄羅斯示弱。吳斯懷老愛強調台灣是一個弱者，面對中國只能畢恭畢敬，這是錯誤的戰略思維。就整體國防力量而言，台灣雖無法與中國相比，但我們擁有足以威嚇對方的戰力，我們必須讓中國知道輕啟戰端所須付出的沉重代價。示弱只會讓敵方軟土深掘，對內會讓自己信心潰散，擔任過國防部參謀本部次長的吳斯懷難道不懂這個道理？

吳斯懷進入國會，再次說明了選民支持中國國民黨的風險。我們除了期待未來能有更多選民覺醒認清國民黨降中的本質，並在下一次的選舉持續透過選票教訓國民黨，主流民意和輿論也必須積極反制吳斯懷未來可能的舔中言行。我們也籲請國會的多數黨在新會期裡謹慎把關，莫讓吳斯懷們在國會裡阻撓各項護台法案。

（作者曾任野百合學運文宣組召集人，現任職資通訊產業）

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