社論》「以疫謀獨」？「以疫促獨」？

二月三日武漢首批班機運載國人返台，原是基於人道及人權，但檢視班機乘客多非老弱等最優先名單，在中方主導下，還納入了數十位並非台灣籍的中配與其家屬，甚至抵台後出現一確診患者。(資料照)

中國武漢肺炎發生至今，疫情殃及全球，人禍是最大原因，加上中國領導人習近平對情勢嚴重誤判，包括聲稱一月七日就對疫情防控提出要求，但直到一月二十三日決定武漢封城，期間已有五百萬武漢人出城，隱瞞疫情在先，決策應變遲緩，導致人民受害，中國共產黨面臨建政以來新一波政治危機。

在台海情勢，習近平同樣嚴重誤判。二○一八年底民進黨在九合一大選大挫敗，對台系統認定國民黨重返執政有望，北京謀台的野心更大，加大力道封鎖台灣國際空間，習近平更親端「一國兩制台灣方案」，一副就是等著藍營上台後，國共再度聯手制台，圖窮匕見，而被台灣主流民意徹底否決，以八一七萬高票讓蔡英文總統連任，展現令國際讚譽的捍衛民主決心。

面對選後情勢，中國應正視台灣最新民意，恢復兩岸制度化對話及互動關係，但北京顯又反其道而行。事實上，強調對武漢疫情「親自指揮，親自部署」的習近平，早已深知疫情正擴大中。若中國也能負責任地在第一時間通報台灣，向全世界發出警訊，疫情的走向或蔓延程度將會不同，這也是重啟兩岸正常化互動的開端。我們雖不樂見疫情的發生，但武漢肺炎確實曾是制度化對話的「機會之窗」。

然而，中國是一直到境內已紙包不住火，才被迫對外坦承疫情嚴峻。兩岸往來頻密，加上期間因春節到來的包機作業，更處在運輸的高峰期，如今台灣在數個確診案例裡也發現到，從感染到發病，多落於這段時間，一月十一日投票結果不如中國的預期，北京在關鍵時刻隱瞞疫情的嚴重性並放任人流，兩者有無關聯性，也令人不寒而慄。中方除繼續阻礙台灣參與世界衛生組織活動以取得國際間最新抗疫資訊，另還大言不慚對外指「多次及時向台灣通報疫情防控最新資訊」，更凸顯其心之惡。

二月三日武漢首批班機運載國人返台，原也是基於人道及人權，兩岸放下政治歧見，以疫情當先所進行正面之舉。但檢視班機乘客多非老弱等最優先名單，在中方主導下，還納入了數十位並非台灣籍的中配與其家屬，甚至出現一位發燒患者，抵台後被確認為武漢肺炎。中國不願讓台灣已配備完善防疫措施的國籍航空接返，背後依然政治作祟，就怕國際解讀為「撤僑」，形同國與國，但中方派飛的班機卻防疫不全，一味地催促把人運來台，卻拒絕以更高的防疫標準處理此事，背後心態同樣令人質疑。

為了運載滯留武漢及湖北等地國人回台，班機的協商應以防疫優先為最大考量，但中國卻不斷拉高分貝指責台灣「能拖多久就多久」，塑造政治輿論，還不知所云批台是「挾洋自重，企圖利用疫情煽動『台獨』意識，完全暴露了『以疫謀獨』的陰謀」。疫情當前，整個蔡政府正全力投入抗疫工作，全民也正團結合作度過這場來自中國的大災難。如果說台灣因這場疫情，政府與人民展現的高度凝聚意識，即是所謂「以疫謀獨」，那也要先問問是誰的行徑作為，導致了「以疫促獨」。

尤其在疫情的高峰，中國還有閒暇工夫派戰機數度擾台，並飛越台海中線，刻意挑釁。正面臨統治危機的習政權，能否繼續掌控全局，外界正高度關注，武嚇一旦擦槍走火，習近平將更為內外交迫。以仇台轉換疫情壓力，做為轉移無能處理疫情的出口，這樣的對台手段，不也是「以疫促獨」。

中國向來稱頌習近平具有「戰略定力」，但這種虛胖的自信在這次武漢肺炎釀成了大禍。原以為打造的「中國夢」能讓國家迅速崛起，卻反而引發各國危機意識。剛落幕的慕尼黑安全會議，聚焦的正是中國問題，習近平一改過去鄧小平時代立下的「韜光養晦」對外方針，只圖爭霸爭強，一場武漢肺炎就快把中國打回原形，「中國威脅論」再度浮上全球議題，不同於過去集中在軍事擴張，從貿易、科技、文化等領域均受國際全面檢視，包括美國等國不再與中國互稱「戰略夥伴」，而是保持距離以策安全，北京正強烈感受到國際間濃厚的斷鏈感，但就中國處理疫情的荒腔走板，咎由自取，不啻是另類的「以疫促獨」。

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